Рашисты обстреляли из артиллерии частные дома в Херсоне: погибла женщина
Российские оккупанты ударили из артиллерии по частным домам в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-под завалов одного из уничтоженных домов спасатели деблокировали тело погибшей женщины. Ее личность сейчас устанавливают", - говорится в сообщении.
