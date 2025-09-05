Рашисты обстреляли из артиллерии частные дома в Херсоне: погибла женщина

Российские оккупанты ударили из артиллерии по частным домам в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-под завалов одного из уничтоженных домов спасатели деблокировали тело погибшей женщины. Ее личность сейчас устанавливают", - говорится в сообщении.

