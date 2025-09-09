Двоє дітей підірвалися на невідомому предметі на Харківщині: їх госпіталізовано. ФОТО

У Куп’янському районі Харківської області двоє хлопців 11 та 12 років зазнали тяжких поранень унаслідок вибуху небезпечного предмета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм поліції Харківської області.

Інцидент стався у селі Зелений Гай. За попередніми даними, діти гралися у кар’єрі за межами населеного пункту. Один із них знайшов предмет, схожий на гранату, та висмикнув кільце. Вибух завдав поранення самому 12-річному хлопцю та його 11-річному товаришу.

Постраждалих доставили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

