УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10579 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підрив на міні
479 2

Двоє дітей підірвалися на невідомому предметі на Харківщині: їх госпіталізовано. ФОТО

У Куп’янському районі Харківської області двоє хлопців 11 та 12 років зазнали тяжких поранень унаслідок вибуху небезпечного предмета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм поліції Харківської області.

діти підірвалися на міні на харківщині

Інцидент стався у селі Зелений Гай. За попередніми даними, діти гралися у кар’єрі за межами населеного пункту. Один із них знайшов предмет, схожий на гранату, та висмикнув кільце. Вибух завдав поранення самому 12-річному хлопцю та його 11-річному товаришу.

Постраждалих доставили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліціянт застрелився із табельної зброї у Кривому Розі: триває розслідування, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

діти (5292) Нацполіція (15464) міна (411) Харківська область (1577)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Дурна голова рукам спокою не дає...".
показати весь коментар
09.09.2025 12:44 Відповісти
Мля, ну в 12 лет уже нужно хоть каким-то мозгом обладать.
показати весь коментар
09.09.2025 13:34 Відповісти
 
 