Поліціянт застрелився із табельної зброї у Кривому Розі: триває розслідування, - ЗМІ. ФОТО

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 25-річний правоохоронець застрелився із табельної зброї у службовому авто поблизу одного з кладовищ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske підтвердили у поліції області.

Місцеве видання "Свої" пише, що інцидент трапився 8 вересня. За даними медіа, оперуповноважений кримінальної поліції вранці мав здати зброю після добового чергування.

Коли цього не сталося, правоохоронці кинулися на пошуки свого колеги. Згодом поліціянта знайшли застреленим біля одного з криворізьких кладовищ.

У Кривому Розі поліціянт застрелився з табельної зброї

За даними видання "Свої", на своїй посаді 25-річний правоохоронець займався розкриттям злочинів проти життя та здоров’я людей.

Точні причини інциденту наразі зʼясовуються.

У Кривому Розі поліціянт застрелився з табельної зброї

Кривий Ріг (1402) Нацполіція (15460) самогубство (661) Дніпропетровська область (4225) Криворізький район (207)
депресія не жарти
якщо є зброя - висока верогідність самовипилу
люди не розуміють шо це та як лікувати
бухають та нюхають
потім випилюються

йдіть до психиатора( психотерапевт то лайно, без освіти та досвіду)
дасть таблетки
все налагодиться

або подивіться Ствен Фрай про депресію
там доступно
показати весь коментар
08.09.2025 23:01 Відповісти
Жінка, або ж онлайн-казино...
показати весь коментар
08.09.2025 23:01 Відповісти
як людина яка здатна вбити себе за борг або бабу служила у поліції?
це ти казкар

там або прибрали свої
абот депресія клінічна
показати весь коментар
08.09.2025 23:05 Відповісти
Через жінок зараз не стріляються.
А ось казино - варіант. Особливо у поєднанні з боргом бандюкам або "саслуживцам".
показати весь коментар
08.09.2025 23:05 Відповісти
не простіше вбити їх?
не думав?
навіщо стрілятись
втекти можна

ідіотизм
показати весь коментар
08.09.2025 23:09 Відповісти
Майстерно допомогли ???
показати весь коментар
08.09.2025 23:05 Відповісти
застрелився чи допомогли? сам, один в службовому авто після чергування?
показати весь коментар
08.09.2025 23:05 Відповісти
Була стрілка , після чого вбили
показати весь коментар
08.09.2025 23:08 Відповісти
народження не вибираеш. але можливо вибрати смерть
показати весь коментар
08.09.2025 23:08 Відповісти
 
 