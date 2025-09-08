Поліціянт застрелився із табельної зброї у Кривому Розі: триває розслідування, - ЗМІ. ФОТО
У Кривому Розі на Дніпропетровщині 25-річний правоохоронець застрелився із табельної зброї у службовому авто поблизу одного з кладовищ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske підтвердили у поліції області.
Місцеве видання "Свої" пише, що інцидент трапився 8 вересня. За даними медіа, оперуповноважений кримінальної поліції вранці мав здати зброю після добового чергування.
Коли цього не сталося, правоохоронці кинулися на пошуки свого колеги. Згодом поліціянта знайшли застреленим біля одного з криворізьких кладовищ.
За даними видання "Свої", на своїй посаді 25-річний правоохоронець займався розкриттям злочинів проти життя та здоров’я людей.
Точні причини інциденту наразі зʼясовуються.
якщо є зброя - висока верогідність самовипилу
люди не розуміють шо це та як лікувати
бухають та нюхають
потім випилюються
йдіть до психиатора( психотерапевт то лайно, без освіти та досвіду)
дасть таблетки
все налагодиться
або подивіться Ствен Фрай про депресію
там доступно
це ти казкар
там або прибрали свої
абот депресія клінічна
А ось казино - варіант. Особливо у поєднанні з боргом бандюкам або "саслуживцам".
не думав?
навіщо стрілятись
втекти можна
ідіотизм