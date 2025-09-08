Поліціянт застрелився із табельної зброї у Кривому Розі: триває розслідування, - ЗМІ. ФОТО

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 25-річний правоохоронець застрелився із табельної зброї у службовому авто поблизу одного з кладовищ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske підтвердили у поліції області.

Місцеве видання "Свої" пише, що інцидент трапився 8 вересня. За даними медіа, оперуповноважений кримінальної поліції вранці мав здати зброю після добового чергування.

Коли цього не сталося, правоохоронці кинулися на пошуки свого колеги. Згодом поліціянта знайшли застреленим біля одного з криворізьких кладовищ.

За даними видання "Свої", на своїй посаді 25-річний правоохоронець займався розкриттям злочинів проти життя та здоров’я людей.

Точні причини інциденту наразі зʼясовуються.

