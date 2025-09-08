Полицейский застрелился из табельного оружия в Кривом Роге: продолжается расследование, - СМИ. ФОТО
В Кривом Роге на Днепропетровщине 25-летний правоохранитель застрелился из табельного оружия в служебном авто вблизи одного из кладбищ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske подтвердили в полиции области.
Местное издание "Свои" пишет, что инцидент произошел 8 сентября. По данным медиа, оперуполномоченный криминальной полиции утром должен был сдать оружие после суточного дежурства.
Когда этого не произошло, правоохранители бросились на поиски своего коллеги. Впоследствии полицейского нашли застреленным возле одного из криворожских кладбищ.
По данным издания "Свои", на своей должности 25-летний правоохранитель занимался раскрытием преступлений против жизни и здоровья людей.
Точные причины инцидента сейчас выясняются.
якщо є зброя - висока верогідність самовипилу
люди не розуміють шо це та як лікувати
бухають та нюхають
потім випилюються
йдіть до психиатора( психотерапевт то лайно, без освіти та досвіду)
дасть таблетки
все налагодиться
або подивіться Ствен Фрай про депресію
там доступно
це ти казкар
там або прибрали свої
абот депресія клінічна
А ось казино - варіант. Особливо у поєднанні з боргом бандюкам або "саслуживцам".
не думав?
навіщо стрілятись
втекти можна
ідіотизм