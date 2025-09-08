РУС
Полицейский застрелился из табельного оружия в Кривом Роге: продолжается расследование, - СМИ. ФОТО

В Кривом Роге на Днепропетровщине 25-летний правоохранитель застрелился из табельного оружия в служебном авто вблизи одного из кладбищ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske подтвердили в полиции области.

Местное издание "Свои" пишет, что инцидент произошел 8 сентября. По данным медиа, оперуполномоченный криминальной полиции утром должен был сдать оружие после суточного дежурства.

Когда этого не произошло, правоохранители бросились на поиски своего коллеги. Впоследствии полицейского нашли застреленным возле одного из криворожских кладбищ.

По данным издания "Свои", на своей должности 25-летний правоохранитель занимался раскрытием преступлений против жизни и здоровья людей.

Точные причины инцидента сейчас выясняются.

Топ комментарии
+4
застрелився чи допомогли? сам, один в службовому авто після чергування?
08.09.2025 23:05 Ответить
+4
Через жінок зараз не стріляються.
А ось казино - варіант. Особливо у поєднанні з боргом бандюкам або "саслуживцам".
08.09.2025 23:05 Ответить
+3
депресія не жарти
якщо є зброя - висока верогідність самовипилу
люди не розуміють шо це та як лікувати
бухають та нюхають
потім випилюються

йдіть до психиатора( психотерапевт то лайно, без освіти та досвіду)
дасть таблетки
все налагодиться

або подивіться Ствен Фрай про депресію
там доступно
08.09.2025 23:01 Ответить
депресія не жарти
якщо є зброя - висока верогідність самовипилу
люди не розуміють шо це та як лікувати
бухають та нюхають
потім випилюються

йдіть до психиатора( психотерапевт то лайно, без освіти та досвіду)
дасть таблетки
все налагодиться

або подивіться Ствен Фрай про депресію
там доступно
08.09.2025 23:01 Ответить
Жінка, або ж онлайн-казино...
08.09.2025 23:01 Ответить
як людина яка здатна вбити себе за борг або бабу служила у поліції?
це ти казкар

там або прибрали свої
абот депресія клінічна
08.09.2025 23:05 Ответить
Скоріш за все друге. Зараз, на жаль, туди беруть майже всіх. А це не правильно.
09.09.2025 00:09 Ответить
В українську поліцію завжди брали усіх підряд. Особливо цінувалися тупі селюки, які за визначенням ненавиділи "зажравшихся містян" з паспортом, водопроводом, каналізацією і квартирою в місті. Саме вони були готові виконати будь який наказ і випотрошити з будь кого гроші собі і начальству. Поліціай-маргінал типове явище в Україні. Коло спілкування мєнта складаютьтакі ж самі маргінали як і він та злочинці. Вибрашивши цю професію ви все своє професійне життя будете спілкуватися з злодіями, вбивцями. алкоголіками-дегенератами, проститутками і покидьками. Перспектива вражає і швидко втомлює. Виникає нестримне бажання збагатитися і звільнитися якомога швидше. Мєнти взагалі не вміють спілкуватися, бо нема часу читати і думати. Це шкідливо. От цей задумався про своє курвляче життя і застрелився...
09.09.2025 00:39 Ответить
Через жінок зараз не стріляються.
А ось казино - варіант. Особливо у поєднанні з боргом бандюкам або "саслуживцам".
08.09.2025 23:05 Ответить
не простіше вбити їх?
не думав?
навіщо стрілятись
втекти можна

ідіотизм
08.09.2025 23:09 Ответить
Майстерно допомогли ???
08.09.2025 23:05 Ответить
застрелився чи допомогли? сам, один в службовому авто після чергування?
08.09.2025 23:05 Ответить
Була стрілка , після чого вбили
08.09.2025 23:08 Ответить
Особливо - коли ракета чи шлюхед прилетає, й гинуть діти..ага, обрали.
08.09.2025 23:24 Ответить
А кремлівські старі пердуни виродки найбільше бояться смерті, тому ніколи так не вчинять. Майстерно закладують у голови своїм рабам ідею "героїчного" самогубства. Маніпулюють світовими лідерами погрозами застосування ядерної зброї. А самі серуть в штани від думок про власну смерть.
08.09.2025 23:23 Ответить
Ще один більше не буде брати хабаря...
09.09.2025 00:00 Ответить
Мені здається ті шо беруть не стріляються...
09.09.2025 00:10 Ответить
Ну цей - то точно...
09.09.2025 00:13 Ответить
 
 