Пограничник застрелился на Закарпатье при исполнении служебных обязанностей, - ГПСУ
7 августа пограничник покончил с собой во время несения службы на ОПС "Паладь-Комаровцы" в Закарпатской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.
Как отмечается, информация о гибели пограничника распространилась накануне по сети. Местный журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел сегодня около 12:00 на ОПС "Паладь-Комаровцы".
"Во время несения службы военнослужащий Чопского пограничного отряда покончил с собой из табельного пистолета ПМ. Военнослужащий - 1992 года рождения", - написал журналист.
Представитель ГПСУ подтвердил СМИ эту информацию. Других деталей трагедии пока нет. На месте чрезвычайного происшествия работает полиция.
ВПС "Паладь-Комаровцы" - это отдел пограничной службы в селе Паладь-Комаровцы, что в Ужгородском районе Закарпатской области.
Это одно из подразделений Государственной пограничной службы Украины, которое отвечает за охрану участка государственной границы, в частности на границе с Венгрией.
ОПС входит в состав Западного регионального управления Госпогранслужбы. Основные задачи: охрана государственной границы, выявление нарушителей, противодействие незаконной миграции и контрабанде.
