Пограничник застрелился на Закарпатье при исполнении служебных обязанностей, - ГПСУ

7 августа пограничник покончил с собой во время несения службы на ОПС "Паладь-Комаровцы" в Закарпатской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

Как отмечается, информация о гибели пограничника распространилась накануне по сети. Местный журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел сегодня около 12:00 на ОПС "Паладь-Комаровцы".

"Во время несения службы военнослужащий Чопского пограничного отряда покончил с собой из табельного пистолета ПМ. Военнослужащий - 1992 года рождения", - написал журналист.

Представитель ГПСУ подтвердил СМИ эту информацию. Других деталей трагедии пока нет. На месте чрезвычайного происшествия работает полиция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Преступник, который разыскивался за двойное убийство пенсионеров, застрелился во время переговоров с правоохранителями в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

ВПС "Паладь-Комаровцы" - это отдел пограничной службы в селе Паладь-Комаровцы, что в Ужгородском районе Закарпатской области.

Это одно из подразделений Государственной пограничной службы Украины, которое отвечает за охрану участка государственной границы, в частности на границе с Венгрией.

ОПС входит в состав Западного регионального управления Госпогранслужбы. Основные задачи: охрана государственной границы, выявление нарушителей, противодействие незаконной миграции и контрабанде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планировали переправить в Венгрию за 8 тысяч долларов США: будут судить инспекторов таможни Закарпатья, - ГБР