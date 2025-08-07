РУС
Новости На Закарпатье застрелился пограничник
2 175 40

Пограничник застрелился на Закарпатье при исполнении служебных обязанностей, - ГПСУ

Пограничник застрелился в Закарпатье 7 августа

7 августа пограничник покончил с собой во время несения службы на ОПС "Паладь-Комаровцы" в Закарпатской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

Как отмечается, информация о гибели пограничника распространилась накануне по сети. Местный журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел сегодня около 12:00 на ОПС "Паладь-Комаровцы".

"Во время несения службы военнослужащий Чопского пограничного отряда покончил с собой из табельного пистолета ПМ. Военнослужащий - 1992 года рождения", - написал журналист.

Представитель ГПСУ подтвердил СМИ эту информацию. Других деталей трагедии пока нет. На месте чрезвычайного происшествия работает полиция.

ВПС "Паладь-Комаровцы" - это отдел пограничной службы в селе Паладь-Комаровцы, что в Ужгородском районе Закарпатской области.

Это одно из подразделений Государственной пограничной службы Украины, которое отвечает за охрану участка государственной границы, в частности на границе с Венгрией.

ОПС входит в состав Западного регионального управления Госпогранслужбы. Основные задачи: охрана государственной границы, выявление нарушителей, противодействие незаконной миграции и контрабанде.

Автор: 

Топ комментарии
+10
Загинула людина. Причини нам не відомі. Краще промовчати. Ставлення до людей, як до ресурсу - перша ознака, що людина ніколи не стикалася в житті з реальною небезпекою. І дуже багато про себе думає.
07.08.2025 15:54 Ответить
07.08.2025 15:54 Ответить
+4
ага, канєшна. просто забагато знав
07.08.2025 15:45 Ответить
07.08.2025 15:45 Ответить
+3
Це , як кацабня стріляється, ну можу зрозуміти, один випадок, ну ще один, а тут серія, то потрібно задуматись, часом не повязані ці події із схемами із ухилянтами?
07.08.2025 15:45 Ответить
07.08.2025 15:45 Ответить
От дурний... Ні, щоб піти на фронт, і разом з собою, хоч одного кацапа , забрать...
07.08.2025 15:44 Ответить
07.08.2025 15:44 Ответить
Так може його і відправляли на фронт.
07.08.2025 15:49 Ответить
07.08.2025 15:49 Ответить
скоріше на його чекала буцегарня і конфіскація. А так - справа закрита
07.08.2025 15:54 Ответить
07.08.2025 15:54 Ответить
Можливо і таке... У мемуарах чи то Брусилова, чи Ігнатьєва, згадується, що перед першим боєм застрелився молодий корнет. Залишив записку : "Боюсь в бою оказаться трусом". Але я таких "романтично вихованих у ********* житті не зустрічав... Тільки "приземлені" причини... Невиліковна хвороба, борги, і "нерозділена любов... Однак, останнє стосується "прищавих підлітків, а не людей у віці за 30...
07.08.2025 16:28 Ответить
07.08.2025 16:28 Ответить
Загинула людина. Причини нам не відомі. Краще промовчати. Ставлення до людей, як до ресурсу - перша ознака, що людина ніколи не стикалася в житті з реальною небезпекою. І дуже багато про себе думає.
07.08.2025 15:54 Ответить
07.08.2025 15:54 Ответить
Ця "загибель", іменується "самовбивство"... Ніякої користі ні йому, ні оточуючим... А у нього батьки старі залишилися, що потребують (чи скоро будуть потребувать) підтримки. Можливо - сім"я. Застрелиться від невиліковної хвороби. не міг - такі не служать... Найбільш припустимий варіант - грошові борги... Але не взяті на сім"ю, щоб її підтримать (в цьому випадку з шкури пнуться, щоб більше грошей заробить), а звичайні картярські... То чого я повинен висловлювать "скорботу"?
07.08.2025 16:12 Ответить
07.08.2025 16:12 Ответить
Ніяких скорбот ніхто не просить. Промовчати. Ви завжди людей розглядаєте з точки зору користі, яку вони можуть принести?
07.08.2025 16:33 Ответить
07.08.2025 16:33 Ответить
А для чого людина іде на контрактну службу, пов"язану з застосуванням зброї? Щоб приносить користь державі, яка його для цього наймає... Вона його безплатно навчає, забезпечує житлом, одягом, надає непогане грошове забезпечення... Бо на нього розраховує... І батьки його ростили, з тих же причин... А тут - "ба-бах!". І "ні собі, ні людям"... То як я повинен розцінювать його дії?
07.08.2025 16:40 Ответить
07.08.2025 16:40 Ответить
До речі, я юрист... І кадровий військовий... Ми за свій вік стільки смертей встигаємо перебачить, що для нас це вже стає "статистикою"...
07.08.2025 16:31 Ответить
07.08.2025 16:31 Ответить
Тоді зрозуміло. Кадровий військовий юрист... Та ще з такими поглядами. Щиро співчуваю вашим підлеглим.
07.08.2025 16:37 Ответить
07.08.2025 16:37 Ответить
Не жалілися... Пройшло багато років, як я вже на пенсії... До цих пір вітаємося при зустрічі, і стосунки підтримуємо... Двоє, зі мною, навіть у одному дворі живуть...
07.08.2025 16:44 Ответить
07.08.2025 16:44 Ответить
Славетна горілка була "Холодний Яр". Поки ще був живий радянський директор Косарського спиртзаводу Коломієць.
А як помер, - все пішло прахом. Завод роздерибанили нахєр. Грабували, як хотіли, - "ефективні власники"... Тепер кожен рік запевняють, що завод знову ось-ось запрацює.

07.08.2025 16:33 Ответить
07.08.2025 16:33 Ответить
Ти МЕНІ розказуєш? Я з тих країв...
07.08.2025 16:41 Ответить
07.08.2025 16:41 Ответить
07.08.2025 16:49 Ответить
07.08.2025 16:49 Ответить
І що то повинно означать? Чим тобі Черкащина не подобається? Чи "поблазнювать" захотілося?
07.08.2025 16:54 Ответить
07.08.2025 16:54 Ответить
Ваш другий нік morfo morfo ?
Я не знав цього. Вибачте.
07.08.2025 16:49 Ответить
07.08.2025 16:49 Ответить
Ти "сказився"?
07.08.2025 16:51 Ответить
07.08.2025 16:51 Ответить
Не зрозумів.
Я писав до morfo morfo
А що сталося?
07.08.2025 16:52 Ответить
07.08.2025 16:52 Ответить
А я звідки знаю? Ти ж мені питання адресував...
izzabaru #594100

Ваш другий нік morfo morfo ?
Я не знав цього. Вибачте.

07.08.2025 16:49

До речі, це "чудо" на мене, на іншій гілці, пробувало лайно накидать...
07.08.2025 16:57 Ответить
07.08.2025 16:57 Ответить
Бо ви мені написали, хоча я у цій гілці до вас не звертався.

Яр Холодний Ти МЕНІ розказуєш? Я з тих країв...

Чому ви мені це написали, я не маю жодного уявлення.
Сподіваюся, що я вас не образив чимось. Я вас дуже поважаю.
Особливо за те, як ви підкацапників лушперите. )))
07.08.2025 17:06 Ответить
07.08.2025 17:06 Ответить
ОЦЕ - ЩО???!!! Ти МЕНІ ОЦЕ адресував! Дивися, кому пишеш!
izzabaru #594100

Славетна горілка була "Холодний Яр". Поки ще був живий радянський директор Косарського спиртзаводу Коломієць.
А як помер, - все пішло прахом. Завод роздерибанили нахєр. Грабували, як хотіли, - "ефективні власники"... Тепер кожен рік запевняють, що завод знову ось-ось запрацює.

https://iprop-ua.com/tm/thumbs/436xrok6.jpg

показати весь коментар

07.08.2025 16:33
От я тобі й відповів...
07.08.2025 17:11 Ответить
07.08.2025 17:11 Ответить
Я вас не розумію. Я до вас не звертався. Є скріншот.

07.08.2025 17:19 Ответить
07.08.2025 17:19 Ответить
він молодець і дуже розумний.
07.08.2025 16:11 Ответить
07.08.2025 16:11 Ответить
У чому саме?
07.08.2025 16:29 Ответить
07.08.2025 16:29 Ответить
ага, канєшна. просто забагато знав
07.08.2025 15:45 Ответить
07.08.2025 15:45 Ответить
Це , як кацабня стріляється, ну можу зрозуміти, один випадок, ну ще один, а тут серія, то потрібно задуматись, часом не повязані ці події із схемами із ухилянтами?
07.08.2025 15:45 Ответить
07.08.2025 15:45 Ответить
Мав пістолет, значить, офіцер. 33 роки. Там може бути купа причин на тлі нестійкої психіки і зловживання алкоголем.
07.08.2025 15:56 Ответить
07.08.2025 15:56 Ответить
07.08.2025 16:03 Ответить
07.08.2025 16:03 Ответить
Навряд чи мене цікавлять ваші родинні стосунки. ))
07.08.2025 16:04 Ответить
07.08.2025 16:04 Ответить
07.08.2025 16:20 Ответить
07.08.2025 16:20 Ответить
Місцева палинка дуже міцна штука. З виноградного жмиху женуть.
"Уп'єм по полдеца", - як казав покійний тесть мого кума.
А зранку в пивниці по погарчику вина... Були часи...
07.08.2025 16:08 Ответить
07.08.2025 16:08 Ответить
Не обов"язково... Міг буть і сержантом... Все залежить від посади...
07.08.2025 16:16 Ответить
07.08.2025 16:16 Ответить
Вже один одного валять.
07.08.2025 15:57 Ответить
07.08.2025 15:57 Ответить
Схоже на те що "мзду" не поділили. Там зараз скажені гроші крутяться (але це секрет!)
07.08.2025 16:09 Ответить
07.08.2025 16:09 Ответить
Совість замучила
07.08.2025 17:15 Ответить
07.08.2025 17:15 Ответить
 
 