Преступник, который разыскивался за двойное убийство пенсионеров, застрелился во время переговоров с правоохранителями в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Один из фигурантов, который разыскивался полицией за двойное убийство пенсионеров в Черкасской области, скрывался в Винницкой области и застрелился во время переговоров с правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 30 июля утром злоумышленник сам позвонил на 102 и сообщил, что находится возле магазина в одном из населенных пунктов Хмельницкого района Винницкой области и ожидает экипаж полиции, отметив, что имеет при себе гранаты и автоматическое оружие. Во время сложной полицейской операции с привлечением спецподразделения КОРД и переговоров 63-летний мужчина не согласился сложить оружие и совершил самоубийство.

Известно, что 26 июля подозреваемый вместе с сообщником ворвались в дом пенсионеров в Черкасской области, которых замучили до смерти вероятно ради денег. Мужчину оставили умирать в доме, а женщину, которая увидела лицо обидчика, вывезли в поле на территории Кировоградской области, по дороге душили. Она умерла от травм головы и удушения.















Оперативники уголовного розыска сначала задержали одного из нападавших - он вышел на свободу после отбывания наказания за убийство и разбой и совершил новое нападение. Сейчас злоумышленник уже находится в СИЗО. Другой - до сих пор скрывался в Винницкой области, откуда родом. Как и его сообщник, он также ранее отбывал наказание за ряд преступлений. После суицида полицейские обнаружили рядом с телом автоматическое оружие, снаряженные магазины и гранаты.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины.