РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10600 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание за убийство
1 507 5

Преступник, который разыскивался за двойное убийство пенсионеров, застрелился во время переговоров с правоохранителями в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Один из фигурантов, который разыскивался полицией за двойное убийство пенсионеров в Черкасской области, скрывался в Винницкой области и застрелился во время переговоров с правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 30 июля утром злоумышленник сам позвонил на 102 и сообщил, что находится возле магазина в одном из населенных пунктов Хмельницкого района Винницкой области и ожидает экипаж полиции, отметив, что имеет при себе гранаты и автоматическое оружие. Во время сложной полицейской операции с привлечением спецподразделения КОРД и переговоров 63-летний мужчина не согласился сложить оружие и совершил самоубийство.

Известно, что 26 июля подозреваемый вместе с сообщником ворвались в дом пенсионеров в Черкасской области, которых замучили до смерти вероятно ради денег. Мужчину оставили умирать в доме, а женщину, которая увидела лицо обидчика, вывезли в поле на территории Кировоградской области, по дороге душили. Она умерла от травм головы и удушения.

спецоперация в Винницкой области
спецоперация в Винницкой области
спецоперация в Винницкой области
спецоперация в Винницкой области
спецоперация в Винницкой области
спецоперация в Винницкой области
спецоперация в Винницкой области

Оперативники уголовного розыска сначала задержали одного из нападавших - он вышел на свободу после отбывания наказания за убийство и разбой и совершил новое нападение. Сейчас злоумышленник уже находится в СИЗО. Другой - до сих пор скрывался в Винницкой области, откуда родом. Как и его сообщник, он также ранее отбывал наказание за ряд преступлений. После суицида полицейские обнаружили рядом с телом автоматическое оружие, снаряженные магазины и гранаты.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины.

Автор: 

Винницкая область (1065) Нацполиция (16662) самоубийство (1021) убийство (6543) Черкасская область (100)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба срочно цих правоохоронців взяти до складу переговорний групи з москалями
показать весь комментарий
30.07.2025 13:59 Ответить
ой, як вдобно!
вбивці воронича застрелились.
вбивця пенсіонерів застрелився.

мабуть, вже ніхто не пам'ятає караванського вбивцю.
показать весь комментарий
30.07.2025 13:59 Ответить
почему осужденный за УБИЙСТВО и разбой, выходит на свободу?
показать весь комментарий
30.07.2025 14:01 Ответить
Мабуть тому що згідно статті 115 кримінально кодексу України за вбивство передбачене покарання від 7 років позбавлення волі. Вбивці після відбуття покарання виходять на волю і на превеликий жаль можуть скоїти нові аналогічні злочини.
показать весь комментарий
30.07.2025 14:29 Ответить
Відсидів 15 р і вийшов. Відсутнє пожиттєво, смертна кара з відбором донорських органів
показать весь комментарий
30.07.2025 14:28 Ответить
 
 