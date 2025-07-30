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Новини Фото Затримання за вбивство
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Злочинець, який розшукувався за подвійне вбивство пенсіонерів, застрелився під час перемовин із правоохоронцями на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Один з фігурантів, який розшукувався поліцією за подвійне вбивство пенсіонерів на Черкащині, переховувався на Вінниччині та застрелився під час перемовин з правоохоронцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 30 липня вранці зловмисник сам зателефонував на 102 та повідомив, що перебуває біля магазину в одному з населених пунктів Хмільницького району Вінницької області й очікує екіпаж поліції, зазначивши, що має при собі гранати та автоматичну зброю. Під час складної поліцейської операції із залученням спецпідрозділу КОРД та перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство.

спецоперація на Вінниччині
спецоперація на Вінниччині
спецоперація на Вінниччині
спецоперація на Вінниччині
спецоперація на Вінниччині
спецоперація на Вінниччині
спецоперація на Вінниччині

Депаратмент карного розшуку Нацполіції розповів подробиці злочину.

"Двоє спільників – 60-річний вінничанин та 63-річний мешканець Вінницької області, раніше судимі за тяжкі злочини - вирішили скоїти розбійний напад. Ціллю обрали подружжя з Черкаської області, куди дісталися на автомобілі.

Зловмисники в масках увірвалися до будинку пенсіонерів - 65-річного чоловіка та його 67-річної дружини - мешканців одного із сіл Смілянського району. Спочатку побили господаря дому, тоді взялися за жінку. Побоями вибили зізнання, де знаходяться гроші та золоті вироби. Якоїсь миті в одного з нападників з обличчя спала маска. Щоб господиня не повідомила про злочин до поліції, спільники заштовхали її до буса і поїхали в сторону Кіровоградської області. Дорогою жінку били, а потім задушили. Тіло викинули серед поля", - зазначили там.

Одного з підозрюваних, який був за кермом, оперативники поліції та нацгвардійці невдовзі затримали. 60-річний вінничанин в минулому відбував покарання за скоєння аналогічного злочину. У вчиненому цього разу він зізнався, однак, запевняв, що на злочин його підштовхнув спільник і смерть пенсіонерів не на його руках. Наразі він перебуває у СІЗО.

Орієнтування на другого підозрюваного було розіслано в усі куточки держави. Усвідомлюючи, що заховатися від правосуддя не вдасться, 63-річний розшукуваний вийшов на звʼязок з поліцією, попередивши, що він озброєний гранатами та автоматом.

"Чоловік знаходився в одному з населених пунктів Хмільницького району, Вінницької області. На зазначену адресу негайно прибули оперативники поліції та бійці спецпідрозділу КОРД. Під час перемовин зі співробітниками поліції зловмисник застрелився", - розповіли правоохоронці.

Наразі тривають слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України.

Автор: 

Вінницька область (1049) Нацполіція (15385) самогубство (655) вбивство (3147) Черкаська область (103)


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Треба срочно цих правоохоронців взяти до складу переговорний групи з москалями
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30.07.2025 13:59 Відповісти
"Поліція ж зараз не потрібна, давайте всіх на війну".
А потом *****, які так кажуть, біжать в поліцію, коли з ними щось сталось.
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30.07.2025 14:54 Відповісти
ой, як вдобно!
вбивці воронича застрелились.
вбивця пенсіонерів застрелився.

мабуть, вже ніхто не пам'ятає караванського вбивцю.
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30.07.2025 13:59 Відповісти
дуже б хотілося знати що насправді відбулося в Каравані
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30.07.2025 14:35 Відповісти
почему осужденный за УБИЙСТВО и разбой, выходит на свободу?
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30.07.2025 14:01 Відповісти
Мабуть тому що згідно статті 115 кримінально кодексу України за вбивство передбачене покарання від 7 років позбавлення волі. Вбивці після відбуття покарання виходять на волю і на превеликий жаль можуть скоїти нові аналогічні злочини.
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30.07.2025 14:29 Відповісти
Відсидів 15 р і вийшов. Відсутнє пожиттєво, смертна кара з відбором донорських органів
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30.07.2025 14:28 Відповісти
Старики-разбойники...
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30.07.2025 15:07 Відповісти
 
 