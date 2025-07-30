Злочинець, який розшукувався за подвійне вбивство пенсіонерів, застрелився під час перемовин із правоохоронцями на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Один з фігурантів, який розшукувався поліцією за подвійне вбивство пенсіонерів на Черкащині, переховувався на Вінниччині та застрелився під час перемовин з правоохоронцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 30 липня вранці зловмисник сам зателефонував на 102 та повідомив, що перебуває біля магазину в одному з населених пунктів Хмільницького району Вінницької області й очікує екіпаж поліції, зазначивши, що має при собі гранати та автоматичну зброю. Під час складної поліцейської операції із залученням спецпідрозділу КОРД та перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство.















Депаратмент карного розшуку Нацполіції розповів подробиці злочину.

"Двоє спільників – 60-річний вінничанин та 63-річний мешканець Вінницької області, раніше судимі за тяжкі злочини - вирішили скоїти розбійний напад. Ціллю обрали подружжя з Черкаської області, куди дісталися на автомобілі.

Зловмисники в масках увірвалися до будинку пенсіонерів - 65-річного чоловіка та його 67-річної дружини - мешканців одного із сіл Смілянського району. Спочатку побили господаря дому, тоді взялися за жінку. Побоями вибили зізнання, де знаходяться гроші та золоті вироби. Якоїсь миті в одного з нападників з обличчя спала маска. Щоб господиня не повідомила про злочин до поліції, спільники заштовхали її до буса і поїхали в сторону Кіровоградської області. Дорогою жінку били, а потім задушили. Тіло викинули серед поля", - зазначили там.

Одного з підозрюваних, який був за кермом, оперативники поліції та нацгвардійці невдовзі затримали. 60-річний вінничанин в минулому відбував покарання за скоєння аналогічного злочину. У вчиненому цього разу він зізнався, однак, запевняв, що на злочин його підштовхнув спільник і смерть пенсіонерів не на його руках. Наразі він перебуває у СІЗО.

Орієнтування на другого підозрюваного було розіслано в усі куточки держави. Усвідомлюючи, що заховатися від правосуддя не вдасться, 63-річний розшукуваний вийшов на звʼязок з поліцією, попередивши, що він озброєний гранатами та автоматом.

"Чоловік знаходився в одному з населених пунктів Хмільницького району, Вінницької області. На зазначену адресу негайно прибули оперативники поліції та бійці спецпідрозділу КОРД. Під час перемовин зі співробітниками поліції зловмисник застрелився", - розповіли правоохоронці.

Наразі тривають слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України.