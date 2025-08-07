УКР
На Закарпатті застрелився прикордонник
1 073 16

Прикордонник застрелився на Закарпатті під час несення служби, - ДПСУ

Прикордонник застрелився на Закарпатті 7 серпня

7 серпня прикордонник вкоротив собі віку під час несення служби на ВПС "Паладь-Комарівці" у Закарпатській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна.

Як зазначається, інформація про загибель прикордонника поширилася напередодні мережею. Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС "Паладь-Комарівці".

"Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження", - написав журналіст.

Речник ДПСУ підтвердив ЗМІ цю інформацію. Інших деталей трагедії поки немає. На місці надзвичайної події працює поліція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Злочинець, який розшукувався за подвійне вбивство пенсіонерів, застрелився під час перемовин із правоохоронцями на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

ВПС "Паладь-Комарівці" - це відділ прикордонної служби у селі Паладь-Комарівці, що в Ужгородському районі Закарпатської області.

Це один із підрозділів Державної прикордонної служби України, який відповідає за охорону ділянки державного кордону, зокрема на кордоні з Угорщиною.

ВПС входить до складу Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Основні завдання: охорона державного кордону, виявлення порушників, протидія незаконній міграції та контрабанді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планували переправити до Угорщини за 8 тисяч доларів США: судитимуть інспекторів митниці Закарпаття, - ДБР

+4
Загинула людина. Причини нам не відомі. Краще промовчати. Ставлення до людей, як до ресурсу - перша ознака, що людина ніколи не стикалася в житті з реальною небезпекою. І дуже багато про себе думає.
07.08.2025 15:54
07.08.2025 15:54 Відповісти
+3
ага, канєшна. просто забагато знав
07.08.2025 15:45
07.08.2025 15:45 Відповісти
+2
Це , як кацабня стріляється, ну можу зрозуміти, один випадок, ну ще один, а тут серія, то потрібно задуматись, часом не повязані ці події із схемами із ухилянтами?
07.08.2025 15:45
07.08.2025 15:45 Відповісти
От дурний... Ні, щоб піти на фронт, і разом з собою, хоч одного кацапа , забрать...
07.08.2025 15:44
07.08.2025 15:44 Відповісти
Так може його і відправляли на фронт.
07.08.2025 15:49
07.08.2025 15:49 Відповісти
скоріше на його чекала буцегарня і конфіскація. А так - справа закрита
07.08.2025 15:54
07.08.2025 15:54 Відповісти
Загинула людина. Причини нам не відомі. Краще промовчати. Ставлення до людей, як до ресурсу - перша ознака, що людина ніколи не стикалася в житті з реальною небезпекою. І дуже багато про себе думає.
07.08.2025 15:54
07.08.2025 15:54 Відповісти
Ця "загибель", іменується "самовбивство"... Ніякої користі ні йому, ні оточуючим... А у нього батьки старі залишилися, що потребують (чи скоро будуть потребувать) підтримки. Можливо - сім"я. Застрелиться від невиліковної хвороби. не міг - такі не служать... Найбільш припустимий варіант - грошові борги... Але не взяті на сім"ю, щоб її підтримать (в цьому випадку з шкури пнуться, щоб більше грошей заробить), а звичайні картярські... То чого я повинен висловлювать "скорботу"?
07.08.2025 16:12
07.08.2025 16:12 Відповісти
Прапорщік Задов ще до обіду спустошивши дві пляшки Холодноґо Яру. Знову краще за всіх все знає, і роздає свої тупі поради, тим коґо вже серед нас нема.
07.08.2025 16:04
07.08.2025 16:04 Відповісти
він молодець і дуже розумний.
07.08.2025 16:11
07.08.2025 16:11 Відповісти
ага, канєшна. просто забагато знав
07.08.2025 15:45
07.08.2025 15:45 Відповісти
Це , як кацабня стріляється, ну можу зрозуміти, один випадок, ну ще один, а тут серія, то потрібно задуматись, часом не повязані ці події із схемами із ухилянтами?
07.08.2025 15:45
07.08.2025 15:45 Відповісти
Мав пістолет, значить, офіцер. 33 роки. Там може бути купа причин на тлі нестійкої психіки і зловживання алкоголем.
07.08.2025 15:56
07.08.2025 15:56 Відповісти
07.08.2025 16:03
07.08.2025 16:03 Відповісти
Навряд чи мене цікавлять ваші родинні стосунки. ))
07.08.2025 16:04
07.08.2025 16:04 Відповісти
Місцева палинка дуже міцна штука. З виноградного жмиху женуть.
"Уп'єм по полдеца", - як казав покійний тесть мого кума.
А зранку в пивниці по погарчику вина... Були часи...
07.08.2025 16:08
07.08.2025 16:08 Відповісти
Вже один одного валять.
07.08.2025 15:57
07.08.2025 15:57 Відповісти
Схоже на те що "мзду" не поділили. Там зараз скажені гроші крутяться (але це секрет!)
07.08.2025 16:09
07.08.2025 16:09 Відповісти
 
 