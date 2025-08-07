Прикордонник застрелився на Закарпатті під час несення служби, - ДПСУ
7 серпня прикордонник вкоротив собі віку під час несення служби на ВПС "Паладь-Комарівці" у Закарпатській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна.
Як зазначається, інформація про загибель прикордонника поширилася напередодні мережею. Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС "Паладь-Комарівці".
"Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження", - написав журналіст.
Речник ДПСУ підтвердив ЗМІ цю інформацію. Інших деталей трагедії поки немає. На місці надзвичайної події працює поліція.
ВПС "Паладь-Комарівці" - це відділ прикордонної служби у селі Паладь-Комарівці, що в Ужгородському районі Закарпатської області.
Це один із підрозділів Державної прикордонної служби України, який відповідає за охорону ділянки державного кордону, зокрема на кордоні з Угорщиною.
ВПС входить до складу Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Основні завдання: охорона державного кордону, виявлення порушників, протидія незаконній міграції та контрабанді.
"Уп'єм по полдеца", - як казав покійний тесть мого кума.
А зранку в пивниці по погарчику вина... Були часи...