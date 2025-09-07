4 человека пострадали вследствие атак россиян на Днепропетровщину, - ОВА. ФОТО
7 сентября российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины и город Кривой Рог.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"В течение дня враг бил по Никопольщине. Применял fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Досталось райцентру, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадам. Пострадала 43-летняя женщина. Среди поврежденного - инфраструктура и админздание. Изуродованы пятиэтажка и частный дом. Еще в одном доме произошло возгорание", - рассказал он.
Вследствие удара БПЛА по Межевской громаде на Синельниковщине ранены три человека. Разрушен частный дом.
В Кривом Роге за помощью к медикам обратился еще один человек. Всего из-за атак на город - четверо пострадавших. Двое из них остаются в больнице. Другие будут лечиться дома.
