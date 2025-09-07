УКР
8 людей постраждали внаслідок атак росіян на Дніпропетровщину, - ОВА. ФОТО

7 вересня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини та місто Кривий Ріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог гатив по Нікопольщині. Застосовував fpv-дрони та важку артилерію. Дісталося райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадам. Постраждала 43-річна жінка. Серед пошкодженого – інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені п'ятиповерхівка й приватна оселя. Ще в одному будинку сталося займання", - розповів він.

Внаслідок удару БпЛА по Межівській громаді на Синельниківщині поранено троє людей. Потрощений приватний дім.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

У Кривому Розі по допомогу до медиків звернувся ще один чоловік. Загалом через атаки на місто – четверо постраждалих. Двоє з них залишаються у лікарні. Інші лікуватимуться вдома.

