Доба на Дніпропетровщині: під ударами Дніпро та Кривий Ріг, на Нікопольщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Неспокійною була минула ніч в Дніпропетровській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Дніпру ворог бив безпілотниками. Пошкоджено інфраструктуру.

"Через удари ракетами та БпЛА декілька займань сталося у Кривому Розі. Там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто", - уточнив Лисак.

Поцілив по місцевому підприємству противник і зранку. Поранені троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечено багатоповерхівки та гараж.

За даними ОВА, БпЛА атакували також Грушівську громаду Криворіжжя. Вогнем охопило приватну оселю.

"Терор Нікопольщини продовжувався від вечора. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Через обстріл загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав", - йдеться у повідомленні.

Потрощено заправки, парник, 4 господарські споруди. Зруйновано приватний будинок, ще 2 - понівечені.

У Петропавлівській та Межівській громадах Синельниківського району внаслідок ворожих атак вчора горіли приватна оселя та сухостій. Під ранок окупанти поцілили й по Покровській громаді. Деталі з'ясовуються.