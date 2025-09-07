УКР
Доба на Дніпропетровщині: під ударами Дніпро та Кривий Ріг, на Нікопольщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Неспокійною була минула ніч в Дніпропетровській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Дніпру ворог бив безпілотниками. Пошкоджено інфраструктуру.

"Через удари ракетами та БпЛА декілька займань сталося у Кривому Розі. Там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто", - уточнив Лисак.

Поцілив по місцевому підприємству противник і зранку. Поранені троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечено багатоповерхівки та гараж.

Також читайте: Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів: є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали

Дніпропетровщина після обстрілу
Дніпропетровщина після обстрілу
Дніпропетровщина після обстрілу
Дніпропетровщина після обстрілу
Дніпропетровщина після обстрілу
Дніпропетровщина після обстрілу
Дніпропетровщина після обстрілу

За даними ОВА, БпЛА атакували також Грушівську громаду Криворіжжя. Вогнем охопило приватну оселю.

"Терор Нікопольщини продовжувався від вечора. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Через обстріл загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав", - йдеться у повідомленні.

Потрощено заправки, парник, 4 господарські споруди. Зруйновано приватний будинок, ще 2 - понівечені.

У Петропавлівській та Межівській громадах Синельниківського району внаслідок ворожих атак вчора горіли приватна оселя та сухостій. Під ранок окупанти поцілили й по Покровській громаді. Деталі з'ясовуються.

Дніпро (3360) Кривий Ріг (1398) обстріл (30714) Нікополь (1343) Дніпропетровська область (4216) Дніпровський район (157) Криворізький район (201) Нікопольський район (420)
