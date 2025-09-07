РУС
Сутки в Днепропетровской области: под ударами Днепр и Кривой Рог, в Никопольском районе погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Неспокойной была прошедшая ночь в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Днепру враг бил беспилотниками. Повреждена инфраструктура.

"Из-за ударов ракетами и БпЛА несколько возгораний произошло в Кривом Роге. Там повреждены предприятие, админздание, гараж, частный дом, авто", - уточнил Лысак.

По местному предприятию противник попал и утром. Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажки и гараж.

Также читайте: Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов: есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали

По данным ОВА, БпЛА атаковали также Грушевскую громаду Криворожья. Огнем охватило частный дом.

"Террор Никопольщины продолжался с вечера. Громко было в райцентре, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах. Из-за обстрела погиб 54-летний мужчина. Еще один местный 64 лет пострадал", - говорится в сообщении.

Разбиты заправки, парник, 4 хозяйственные постройки. Разрушен частный дом, еще 2 - изуродованы.

В Петропавловской и Межевской громадах Синельниковского района в результате вражеских атак вчера горели частный дом и сухостой. Под утро оккупанты попали и по Покровской громаде. Детали выясняются.

Автор: 

Днепр (4495) Кривой Рог (1434) обстрел (29379) Никополь (1174) Днепропетровская область (4427) Днепровский район (155) Криворожский район (184) Никопольский район (417)
