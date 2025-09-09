РУС
Двое детей подорвались на неизвестном предмете на Харьковщине: они госпитализированы. ФОТО

В Купянском районе Харьковской области двое ребят 11 и 12 лет получили тяжелые ранения в результате взрыва опасного предмета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм полиции Харьковской области.

дети подорвались на мине в Харьковской области

Инцидент произошел в селе Зеленый Гай. По предварительным данным, дети играли в карьере за пределами населенного пункта. Один из них нашел предмет, похожий на гранату, и выдернул кольцо. Взрыв вызвал ранения самому 12-летнему парню и его 11-летнему товарищу.

Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Также читайте: Мужчина подорвался на мине "лепесток" в Херсоне

дети (6710) Нацполиция (16738) мина (344) Харьковская область (1552)
"Дурна голова рукам спокою не дає...".
09.09.2025 12:44 Ответить
Мля, ну в 12 лет уже нужно хоть каким-то мозгом обладать.
09.09.2025 13:34 Ответить
 
 