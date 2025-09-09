570 2
Двое детей подорвались на неизвестном предмете на Харьковщине: они госпитализированы. ФОТО
В Купянском районе Харьковской области двое ребят 11 и 12 лет получили тяжелые ранения в результате взрыва опасного предмета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм полиции Харьковской области.
Инцидент произошел в селе Зеленый Гай. По предварительным данным, дети играли в карьере за пределами населенного пункта. Один из них нашел предмет, похожий на гранату, и выдернул кольцо. Взрыв вызвал ранения самому 12-летнему парню и его 11-летнему товарищу.
Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
