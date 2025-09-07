635 0
Мужчина подорвался на мине "лепесток" в Херсоне
В Днепровском районе Херсона 51-летний мужчина пострадал вследствие подрыва на мине типа "лепесток".
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает
Пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение стопы с частичной ампутацией.
Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
