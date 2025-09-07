РУС
Мужчина подорвался на мине "лепесток" в Херсоне

Враг сбрасывает мины-лепестки в Херсоне

В Днепровском районе Херсона 51-летний мужчина пострадал вследствие подрыва на мине типа "лепесток".

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает 

Пострадавший получил взрывную травму и осколЦензор.НЕТ.очное ранение стопы с частичной ампутацией.

Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

