Чоловік підірвався на міні "пелюстка" у Херсоні
У Дніпровському районі Херсона 51-річний чоловік постраждав внаслідок підриву на міні типу "пелюстка".
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Потерпілий отримав вибухову травму та уламкове поранення стопи з частковою ампутацією.
Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
