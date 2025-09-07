Чоловік підірвався на міні "пелюстка" у Херсоні

У Дніпровському районі Херсона 51-річний чоловік постраждав внаслідок підриву на міні типу "пелюстка".

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Потерпілий отримав вибухову травму та уламкове поранення стопи з частковою ампутацією.

Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині попередили про дистанційне мінування території російськими дронами, - РВА