УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8832 відвідувача онлайн
Новини Підрив на міні
459 0

Чоловік підірвався на міні "пелюстка" у Херсоні

Ворог скидає міни пелюстки в Херсоні

У Дніпровському районі Херсона 51-річний чоловік постраждав внаслідок підриву на міні типу "пелюстка".

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Потерпілий отримав вибухову травму та уламкове поранення стопи з частковою ампутацією.

Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині попередили про дистанційне мінування території російськими дронами, - РВА

Автор: 

Херсон (3605) міна (407) Херсонська область (6184) Херсонський район (576)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 