На Чернігівщині попередили про дистанційне мінування території російськими дронами, - РВА

Новгород-Сіверська районна військова адміністрація у Чернігівській області попередила місцевих жителів про небезпеку дистанційного мінування території російськими безпілотниками.

Очільник РВА пояснив, що міни та інші вибухові предмети можуть з’явитися у неочікуваних місцях - на дорогах, узбіччях, полях, лісосмугах, поблизу житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Він закликав громадян не торкатися підозрілих предметів та дотримуватися правил безпеки: не наближатися, не намагатися обійти або перемістити знахідку і не користуватися мобільним телефоном поруч.

У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно повідомити про це за номерами 101 (ДСНС) або 102 (поліція).

