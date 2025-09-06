Росіяни скинули з дрона у Чернігові листівки у вигляді 100 гривень із закликами наводити вогонь на позиції ЗСУ

У Чернігові росіяни скинули з безпілотника листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівської області.

"Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що листівки росіяни скинули з безпілотника.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

"Поліція попереджає громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ!" - наголошується в повідомленні.