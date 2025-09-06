Росіяни скинули з дрона у Чернігові листівки у вигляді 100 гривень із закликами наводити вогонь на позиції ЗСУ
У Чернігові росіяни скинули з безпілотника листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівської області.
"Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що листівки росіяни скинули з безпілотника.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.
"Поліція попереджає громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ!" - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Моськовський кремль
Дарвінеееее - тут цілий нарот на премію претендує!!..
сламался ?
.
Після Сум, значить вони планують зайти на територію Чернігівщини?!?
Здохніть, падли кремлівські!
Питання в іншому - чому Україна нічого не робить у веденні всихологічної війни ?
Бо грабує твоя влада. Все краде. З оборони, з фортифікацій, краде у пенсіонерів, вчителів, лікарів, у хворих, у скалічених, у сирот, у безхатьків і переселенців. Все в свою ненажерливу пику пхає. А найгірше, що твоя влада множить перелічені категорії громадян. А решта живе в ілюзії країни мрій зеленського. Ну не буде її. Руїну він тобі кине, під хотунчики москви, як було вже продемонстровано перед виборами.
На що зебіли сподіваються , прям цікаво почути.