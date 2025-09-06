УКР
Росіяни скинули з дрона у Чернігові листівки у вигляді 100 гривень із закликами наводити вогонь на позиції ЗСУ

У Чернігові росіяни скинули з безпілотника листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівської області.

Росіяни скинули листівки у Чернігові

"Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що листівки росіяни скинули з безпілотника.

Окупанти намагалися зняти пропагандистське відео у Куп'янську - їх ліквідували.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

"Поліція попереджає громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ!" - наголошується в повідомленні.

пропаганда (2853) Чернігів (813) Чернігівська область (1021) Чернігівський район (63)
Ой, я вже бiжу с коордiнатами військ ВСУ навіть грошей не треба!55°45′13″ с. ш. 37°37′11″ в. д.
06.09.2025 13:52 Відповісти
55.75321921158054, 37.61861985305487
Моськовський кремль
06.09.2025 14:53 Відповісти
У відповідь треба скинути з десяток дронів на пару-трійку НПЗ у кацапстані. Кацапів це найбільше веселить і збагатшує.
06.09.2025 13:57 Відповісти
Дуже і дуже прикро,що фашисти--росіяни зрозуміли,що "наші воші" легко продаються і за гроші продадуть не тільки свою державу ,а навіть життя своєї матері. А іще прикро,що наші спецслужби не "користуються" корисними підсказками,як перемагати ворога на всіх напрямках .
06.09.2025 13:57 Відповісти
Ще не було офіційних повідомлень про спроби розрахуватися фальшивими купюрами з ворожих листівок за товари у торговельній мережі?
06.09.2025 14:16 Відповісти
Причому тут фальшиві купюри? Ви так і незрозуміли нічого.
06.09.2025 14:37 Відповісти
Тобто, сосіяни ніяк не догонять, що ми не мишебраття..

Дарвінеееее - тут цілий нарот на премію претендує!!..
06.09.2025 13:59 Відповісти
12-15 лет (или пожизненно). Хотя желающих по прежнему хватает. Эти дебилы не понимают, что они даже пару месяцев не проживут на зоне, сами повесятся. К таким отношение хуже, чем к петухам
06.09.2025 14:01 Відповісти
От би дати кординати *****/кремля/мавзалєя - якись дурний кацап в"**** туди іскандером
06.09.2025 14:11 Відповісти
а що з тєлєграфом, кацапи ?
сламался ?

.
06.09.2025 14:15 Відповісти
Окупанти взялись за Чернігівську область!
Після Сум, значить вони планують зайти на територію Чернігівщини?!?
Здохніть, падли кремлівські!
06.09.2025 14:35 Відповісти
Чернігівщина це край партизанської слави, ще комуняки про це скрізь наголошували. З 2014 року пнакопано багато ліній оборони, таборів, та засідок схованок які кацапів бентежать лякають та дратують.
06.09.2025 14:59 Відповісти
В психологічній війні підходять будь які засоби !
Питання в іншому - чому Україна нічого не робить у веденні всихологічної війни ?
06.09.2025 14:44 Відповісти
Бо Україна яку ти наголосував зараз відпочиває в Монако.
Бо грабує твоя влада. Все краде. З оборони, з фортифікацій, краде у пенсіонерів, вчителів, лікарів, у хворих, у скалічених, у сирот, у безхатьків і переселенців. Все в свою ненажерливу пику пхає. А найгірше, що твоя влада множить перелічені категорії громадян. А решта живе в ілюзії країни мрій зеленського. Ну не буде її. Руїну він тобі кине, під хотунчики москви, як було вже продемонстровано перед виборами.
На що зебіли сподіваються , прям цікаво почути.
06.09.2025 15:01 Відповісти
вопрос в другом - безпилотники разведчики безнаказанно висят часами над на городом и областью
06.09.2025 15:15 Відповісти
і гниди знайдуться.
06.09.2025 15:21 Відповісти
 
 