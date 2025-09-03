Окупанти намагалися зняти пропагандистське відео у Куп’янську - їх ліквідували. ВIДЕО

Російські військові здійснили чергову спробу поширити фейкові повідомлення про "успіхи" на фронті, використовуючи постановочні відео. Як повідомляє Цензор.НЕТ, для цього окупанти перевдягнулися у цивільний одяг і розгорнули російський прапор у Купʼянську, намагаючись створити ілюзію контролю над містом. Усі ці дії були оперативно виявлені та припинені українськими захисниками - бійцями 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Військові встановили місцерозташування противника та знищили групу, яка брала участь у постановці. ЗСУ наголошують: будь-які спроби використати українські населені пункти як декорації для російської пропаганди приречені на провал. Також оприлюднено відео, що підтверджує ліквідацію "прапороносців" і спростовує фейкові заяви РФ.

