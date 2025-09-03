УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9870 відвідувачів онлайн
Новини Відео Російські фейки
2 601 15

Окупанти намагалися зняти пропагандистське відео у Куп’янську - їх ліквідували. ВIДЕО

Російські військові здійснили чергову спробу поширити фейкові повідомлення про "успіхи" на фронті, використовуючи постановочні відео. Як повідомляє Цензор.НЕТ, для цього окупанти перевдягнулися у цивільний одяг і розгорнули російський прапор у Купʼянську, намагаючись створити ілюзію контролю над містом. Усі ці дії були оперативно виявлені та припинені українськими захисниками - бійцями 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Військові встановили місцерозташування противника та знищили групу, яка брала участь у постановці. ЗСУ наголошують: будь-які спроби використати українські населені пункти як декорації для російської пропаганди приречені на провал. Також оприлюднено відео, що підтверджує ліквідацію "прапороносців" і спростовує фейкові заяви РФ.

Також дивіться: Ударні дрони 3 ОШБр нищать техніку, укриття та особовий склад російських військ. ВIДЕО

пропаганда (2851) прапор (501) знищення (8142) фейк (758) Куп’янський район (377)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ось таке воно, реаліті шоу!
показати весь коментар
03.09.2025 19:54 Відповісти
+5
Респект Нашим Воїнам! Кацапська падаль здохла в прямому ефірі.
показати весь коментар
03.09.2025 19:55 Відповісти
+4
Всьо-кіна нє будєт...
показати весь коментар
03.09.2025 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось таке воно, реаліті шоу!
показати весь коментар
03.09.2025 19:54 Відповісти
Всьо-кіна нє будєт...
показати весь коментар
03.09.2025 19:54 Відповісти
А продовження? Повний вислів" Всё... Кина не будет... Кинщик забалел...". (В даному випадку - "смертельно"...
показати весь коментар
03.09.2025 20:02 Відповісти
Не "забалєл", а напився
показати весь коментар
03.09.2025 20:21 Відповісти
"Ф-фу-у... Как грубо - о работнике культуры...".
показати весь коментар
03.09.2025 20:31 Відповісти
- Алло, це пральня? -
- *******! Це Міністерство культури! -
показати весь коментар
03.09.2025 20:34 Відповісти
;Связь вєков і духовниє скрєпи;- це вони про прапор армії Власова?
показати весь коментар
03.09.2025 19:54 Відповісти
Респект Нашим Воїнам! Кацапська падаль здохла в прямому ефірі.
показати весь коментар
03.09.2025 19:55 Відповісти
Шкода, що в зйомках цього фільма не брали участь якийсь популярні рузькі актори - пореченков, машков, або нікіта міхалков.
показати весь коментар
03.09.2025 19:57 Відповісти
сподіваюсь ці паскуди зіграють останню роль в постанові ЗСУ !!
показати весь коментар
03.09.2025 20:15 Відповісти
"Геройская смерть!... Пагибли, укрытые рассийским флагом...".
показати весь коментар
03.09.2025 20:00 Відповісти
Чого намагалися? Вони його зняли, гімно пішло по трубам, а то що їх замочили, то вже інша історія, Так процюе вся кацапська пропаганда.
показати весь коментар
03.09.2025 20:18 Відповісти
Їх можуть діпфейком показати, наче шойну до нагороди представляє
Концерт коб.ZONA пропаганді не перешкода
показати весь коментар
03.09.2025 20:29 Відповісти
Аква-хрюш телепался не долго!
показати весь коментар
03.09.2025 20:24 Відповісти
Кажете кацапів осколками побило, а це їх прапор як з воєнторгу? Ага, "впєрьод за ардєнамі", придурки! Ну от навіщо постити таку гнилушнягу? Це ображає здоровий глузд українців! На кадрах бачимо відверту і примітивну імітацію... Нам є чим пишатись і тому таких "відеооператорів" треба ******* халявами по пиці бо "маленька брехня" карєристів породжує велику недовіру...
показати весь коментар
03.09.2025 20:38 Відповісти
 
 