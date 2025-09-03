Оккупанты пытались снять пропагандистское видео в Купянске - их ликвидировали. ВИДЕО

Российские военные предприняли очередную попытку распространить фейковые сообщения об "успехах" на фронте, используя постановочные видео. Как сообщает Цензор.НЕТ, для этого оккупанты переоделись в гражданскую одежду и развернули российский флаг в Купянске, пытаясь создать иллюзию контроля над городом. Все эти действия были оперативно обнаружены и пресечены украинскими защитниками - бойцами 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Военные установили местоположение противника и уничтожили группу, которая участвовала в постановке. ВСУ отмечают: любые попытки использовать украинские населенные пункты как декорации для российской пропаганды обречены на провал. Также обнародовано видео, подтверждающее ликвидацию "знаменосцев" и опровергающее фейковые заявления РФ.

