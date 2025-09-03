РУС
Оккупанты пытались снять пропагандистское видео в Купянске - их ликвидировали. ВИДЕО

Российские военные предприняли очередную попытку распространить фейковые сообщения об "успехах" на фронте, используя постановочные видео. Как сообщает Цензор.НЕТ, для этого оккупанты переоделись в гражданскую одежду и развернули российский флаг в Купянске, пытаясь создать иллюзию контроля над городом. Все эти действия были оперативно обнаружены и пресечены украинскими защитниками - бойцами 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Военные установили местоположение противника и уничтожили группу, которая участвовала в постановке. ВСУ отмечают: любые попытки использовать украинские населенные пункты как декорации для российской пропаганды обречены на провал. Также обнародовано видео, подтверждающее ликвидацию "знаменосцев" и опровергающее фейковые заявления РФ.

пропаганда (3724) флаг (953) уничтожение (7825) фейк (693) Купянский район (379)
Ось таке воно, реаліті шоу!
03.09.2025 19:54 Ответить
Всьо-кіна нє будєт...
03.09.2025 19:54 Ответить
Респект Нашим Воїнам! Кацапська падаль здохла в прямому ефірі.
03.09.2025 19:55 Ответить
Ось таке воно, реаліті шоу!
03.09.2025 19:54 Ответить
Всьо-кіна нє будєт...
03.09.2025 19:54 Ответить
А продовження? Повний вислів" Всё... Кина не будет... Кинщик забалел...". (В даному випадку - "смертельно"...
03.09.2025 20:02 Ответить
Не "забалєл", а напився
03.09.2025 20:21 Ответить
"Ф-фу-у... Как грубо - о работнике культуры...".
03.09.2025 20:31 Ответить
- Алло, це пральня? -
- *******! Це Міністерство культури! -
03.09.2025 20:34 Ответить
;Связь вєков і духовниє скрєпи;- це вони про прапор армії Власова?
03.09.2025 19:54 Ответить
Респект Нашим Воїнам! Кацапська падаль здохла в прямому ефірі.
03.09.2025 19:55 Ответить
Шкода, що в зйомках цього фільма не брали участь якийсь популярні рузькі актори - пореченков, машков, або нікіта міхалков.
03.09.2025 19:57 Ответить
сподіваюсь ці паскуди зіграють останню роль в постанові ЗСУ !!
03.09.2025 20:15 Ответить
"Геройская смерть!... Пагибли, укрытые рассийским флагом...".
03.09.2025 20:00 Ответить
Чого намагалися? Вони його зняли, гімно пішло по трубам, а то що їх замочили, то вже інша історія, Так процюе вся кацапська пропаганда.
03.09.2025 20:18 Ответить
Їх можуть діпфейком показати, наче шойну до нагороди представляє
Концерт коб.ZONA пропаганді не перешкода
03.09.2025 20:29 Ответить
Аква-хрюш телепался не долго!
03.09.2025 20:24 Ответить
Кажете кацапів осколками побило, а це їх прапор як з воєнторгу? Ага, "впєрьод за ардєнамі", придурки! Ну от навіщо постити таку гнилушнягу? Це ображає здоровий глузд українців! На кадрах бачимо відверту і примітивну імітацію... Нам є чим пишатись і тому таких "відеооператорів" треба ******* халявами по пиці бо "маленька брехня" карєристів породжує велику недовіру...
03.09.2025 20:38 Ответить
 
 