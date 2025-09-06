РУС
Новости Пропаганда РФ
Россияне сбросили с дрона в Чернигове листовки в виде 100 гривен с призывами наводить огонь на позиции ВСУ

В Чернигове россияне сбросили с беспилотника листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Россияне сбросили листовки в Чернигове

"Утром, 6 сентября, в полицию поступило сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что листовки россияне сбросили с беспилотника.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

"Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ!" - отмечается в сообщении.

Ой, я вже бiжу с коордiнатами військ ВСУ навіть грошей не треба!55°45′13″ с. ш. 37°37′11″ в. д.
06.09.2025 13:52 Ответить
У відповідь треба скинути з десяток дронів на пару-трійку НПЗ у кацапстані. Кацапів це найбільше веселить і збагатшує.
06.09.2025 13:57 Ответить
Дуже і дуже прикро,що фашисти--росіяни зрозуміли,що "наші воші" легко продаються і за гроші продадуть не тільки свою державу ,а навіть життя своєї матері. А іще прикро,що наші спецслужби не "користуються" корисними підсказками,як перемагати ворога на всіх напрямках .
06.09.2025 13:57 Ответить
Ще не було офіційних повідомлень про спроби розрахуватися фальшивими купюрами з ворожих листівок за товари у торговельній мережі?
06.09.2025 14:16 Ответить
Тобто, сосіяни ніяк не догонять, що ми не мишебраття..

Дарвінеееее - тут цілий нарот на премію претендує!!..
06.09.2025 13:59 Ответить
12-15 лет (или пожизненно). Хотя желающих по прежнему хватает. Эти дебилы не понимают, что они даже пару месяцев не проживут на зоне, сами повесятся. К таким отношение хуже, чем к петухам
06.09.2025 14:01 Ответить
От би дати кординати *****/кремля/мавзалєя - якись дурний кацап в"**** туди іскандером
06.09.2025 14:11 Ответить
а що з тєлєграфом, кацапи ?
сламался ?

.
06.09.2025 14:15 Ответить
 
 