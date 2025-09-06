Россияне сбросили с дрона в Чернигове листовки в виде 100 гривен с призывами наводить огонь на позиции ВСУ
В Чернигове россияне сбросили с беспилотника листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области.
"Утром, 6 сентября, в полицию поступило сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что листовки россияне сбросили с беспилотника.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.
"Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ!" - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дарвінеееее - тут цілий нарот на премію претендує!!..
сламался ?
.