Россияне сбросили с дрона в Чернигове листовки в виде 100 гривен с призывами наводить огонь на позиции ВСУ

В Чернигове россияне сбросили с беспилотника листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области.

"Утром, 6 сентября, в полицию поступило сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что листовки россияне сбросили с беспилотника.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

"Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ!" - отмечается в сообщении.