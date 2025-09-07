В Черниговской области предупредили о дистанционном минировании территории российскими дронами, - РВА

Новгород-Северская районная военная администрация в Черниговской области предупредила местных жителей об опасности дистанционного минирования территории российскими беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук начальника РВА Александра Селиверстова.

Глава РВА объяснил, что мины и другие взрывчатые предметы могут появиться в неожиданных местах - на дорогах, обочинах, полях, лесополосах, вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры.

Он призвал граждан не прикасаться к подозрительным предметам и соблюдать правила безопасности: не приближаться, не пытаться обойти или переместить находку и не пользоваться мобильным телефоном рядом.

В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно сообщить об этом по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (полиция).

