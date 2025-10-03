1330 человек, в том числе 135 детей, пострадали от мин в Украине с начала полномасштабной войны

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ из-за мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1330 человек, из них 135 детей.

Об этом сообщает Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 01.10.2025 от начала полномасштабного вторжения рф в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадало 1 330 человек, из которых дети - 135, взрослые - 1 195", - говорится в сообщении.

Так, больше всего пострадали от взрывоопасных предметов представители следующих профессий:

фермеры - 243 человека;

работники критической инфраструктуры - 137 человек;

водители - 88 человек.

Кроме того, среди пострадавших:

безработные - 148 человек;

учащиеся - 121 человек;

пенсионеры - 116 человек.

Как отмечается, сбор данных проводится Главным управлением противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности на системной основе, в рамках выполнения требований Протокола II и Протокола V Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (КНЗ).

Соответствующая база данных и интерактивная карта помогает правительственным и гуманитарным организациям проводить в опасных регионах информирование населения о рисках, связанных с взрывоопасными предметами, а также оказывать помощь пострадавшим от минно-взрывных травм.

