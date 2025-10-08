УКР
Доба на Сумщині: під ворожими атаками Краснопілля та Суми, серед поранених дитина, є руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 7 жовтня 2025 року, російські війська обстрілювали територію Сумщини: є поранені мирні жителі, серед них дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок атак упродовж минулої доби отримали поранення троє жителів Краснопільської громади, серед яких дитина.

"У результаті обстрілів руйнації зазнали десятки об’єктів цивільної інфраструктури. У Сумах зафіксовано пошкодження трьох багатоквартирних будинків, станції техобслуговування, автосалонів та тролейбуса", - йдеться у повідомленні.

В інших громадах області ворог також завдав значних збитків. Пошкоджено щонайменше 7 приватних та 3 багатоквартирних будинки, приватне підприємство та його техніку, будинок культури та адміністративні будівлі, магазин.

Також читайте: Росіяни атакували дві громади Сумщини: постраждали дві людини, є руйнування. ФОТО

рашисти обстріляли Сумщину
Сумська область (4316) Сумський район (432) Краснопілля (18)
