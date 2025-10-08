Сутки на Сумщине: под вражескими атаками Краснополье и Сумы, среди раненых ребенок, есть разрушения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 7 октября 2025 года, российские войска обстреливали территорию Сумщины: есть раненые мирные жители, среди них ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате атак в течение минувших суток получили ранения трое жителей Краснопольской громады, среди которых ребенок.

"В результате обстрелов разрушению подверглись десятки объектов гражданской инфраструктуры. В Сумах зафиксировано повреждение трех многоквартирных домов, станции техобслуживания, автосалонов и троллейбуса", - говорится в сообщении.

В других громадах области враг также нанес значительный ущерб. Повреждены по меньшей мере 7 частных и 3 многоквартирных дома, частное предприятие и его техника, дом культуры и административные здания, магазин.

