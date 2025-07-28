Россияне атаковали две громады Сумщины: пострадали два человека, есть разрушения. ФОТО

В понедельник, 28 июля, вследствие российских обстрелов на Сумщине два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Рано утром в Краснопольской громаде вследствие атаки вражеского дрона пострадал 45-летний мужчина. Он получил ранение, когда выводил на пастбище корову. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже в Середино-Будской громаде во время утреннего обстрела из РСЗО пострадал 66-летний мужчина. В момент атаки он был в своей квартире. С многочисленными ожогами его доставили в больницу.

Вследствие обстрела повреждены многоэтажка и торговые помещения.

Кроме этого, в этой же громаде вследствие прямого попадания вражеского КАБа сгорел жилой дом.

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