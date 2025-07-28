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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Росіяни атакували дві громади Сумщини: постраждали дві людини, є руйнування. ФОТО

У понеділок, 28 липня, внаслідок російських обстрілів у Сумській області дві людини зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

обстріл

Рано-вранці у Краснопільській громаді внаслідок атаки ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. Він дістав поранення, коли виводив на пасовище корову. Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

Пізніше у Середино-Будській громаді під час ранкового обстрілу з РСЗВ постраждав 66-річний чоловік. У момент атаки він був у своїй квартирі. Із численними опіками його доставили до лікарні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку та торгівельні приміщення.

Окрім цього, в цій же громаді внаслідок прямого влучання ворожого КАБа згорів житловий будинок.

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Автор: 

обстріл (30078) Сумська область (4073) Сумський район (356) Краснопілля (17)


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