Раненая в селе под Краснопольем 4-летняя девочка с ожогами в тяжелом состоянии. Ее транспортируют в Охматдет
Раненая в результате российского удара по селу Краснопольской громады на Сумщине 4-летняя девочка в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что вражеский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской громады.
"В результате удара пострадала семья. В тяжелом состоянии 4-летняя девочка. Ее, маму и бабушку госпитализировали", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, у ребенка тяжелые ожоги. Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о транспортировке в "Охматдет".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что под вражескими атаками были Краснополье и Сумы, среди раненых - ребенок.
