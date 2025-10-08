РУС
Раненая в селе под Краснопольем 4-летняя девочка с ожогами в тяжелом состоянии. Ее транспортируют в Охматдет

В результате российской агрессии 575 детей были убиты, еще 1609 ранены

Раненая в результате российского удара по селу Краснопольской громады на Сумщине 4-летняя девочка в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что вражеский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской громады.

"В результате удара пострадала семья. В тяжелом состоянии  4-летняя девочка. Ее, маму и бабушку госпитализировали", - говорится в сообщении.

Читайте: 1330 человек, в том числе 135 детей, пострадали от мин в Украине с начала полномасштабной войны

По данным ОВА, у ребенка тяжелые ожоги. Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о транспортировке в "Охматдет".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что под вражескими атаками были Краснополье и Сумы, среди раненых - ребенок.

дети (6748) обстрел (29901) Сумская область (3751) Сумский район (424) Краснополье (18)
Ось так рашисти нищать Україну ,рашисти убивають і калічат дітей ,а в нас не спромоглися вдаврити по рашиситану "привітати"рашиського виродка,зате "найвеличніший " розповідав яка в нас грізна зброя.
08.10.2025 09:18 Ответить
 
 