Раненая в селе под Краснопольем 4-летняя девочка с ожогами в тяжелом состоянии. Ее транспортируют в Охматдет

Раненая в результате российского удара по селу Краснопольской громады на Сумщине 4-летняя девочка в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что вражеский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской громады.

"В результате удара пострадала семья. В тяжелом состоянии 4-летняя девочка. Ее, маму и бабушку госпитализировали", - говорится в сообщении.

Читайте: 1330 человек, в том числе 135 детей, пострадали от мин в Украине с начала полномасштабной войны

По данным ОВА, у ребенка тяжелые ожоги. Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о транспортировке в "Охматдет".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что под вражескими атаками были Краснополье и Сумы, среди раненых - ребенок.

Больше читайте в нашем Telegram-канале