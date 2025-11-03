У Китаї заявили, що створена з Бразилією група "Друзі миру" сприяє врегулюванню війни в Україні
Група "Друзі миру", створена в ООН за ініціативи Китаю та Бразилії, відіграє "конструктивну роль" у політичному врегулюванні війни в Україні й продовжить роботу до завершення конфлікту.
Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Група "Друзі миру" щодо "української кризи" була створена, щоб закликати усі сторони до припинення вогню, а також сприяти мирним переговорам та створенню атмосфери й умов для встановлення миру", - сказала Мао.
За її словами, платформа ефективно сприяє відновленню миру в Україні. "З моменту створення Група "Друзі миру" відіграла конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи і продовжуватиме робити це до завершення конфлікту", - заявила речниця.
Водночас Мао Нін не уточнила, чи зверталися країни групи безпосередньо до Росії із закликами припинити війну.
"Друзі миру"
Платформа "Друзі миру" була створена у вересні 2024 року на полях Генасамблеї ООН. Вона об’єднує країни Глобального Півдня, які підтримують китайсько-бразильські підходи щодо російської агресії. Група періодично публікує заклики до припинення бойових дій, урівнюючи агресора - Росію - та жертву агресії - Україну.
в бразілії кримінальна війна і амазонка з анакондами та піраньями.
бразильці нам не брати!
а, от ацтеки та олмеки брати нам. те ж ******* картоплю та прибухнути.
Трамп, -миротворець планетарного масштабу", - пристав на підступну, у чисто китайському стилі, пропозицію т. Сі - не вмішуватися...
"Потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою".
Трамп хоч і видає себе за "миротворця планетарного масштабу", але Трамп "оригінальний" миротворець, який не бере до уваги хто агресор, а хто жертва агресії, незважає на міжнародне право,..
Трамп просто боїться: Путін і Сі Цзіньпіном, Трамп.... Для Трампа "обидва дуже сильні лідери". "З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…" Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами"...
Раніше, у серпні, Трамп "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося"...
І тоді Трамп поїхав на поклон до іншого сильного і жорстокого лідера т. Сі і отримав пораду не вмішуватися - Трампом (хлестаковим, нарцисом, фанфароном...) банально маніпулюють: і т. Пу і т. Сі.
........ЯК? ЯКИЙ БЛІН ПЛАН?