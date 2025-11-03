УКР
Новини Китай про війну в Україні
У Китаї заявили, що створена з Бразилією група "Друзі миру" сприяє врегулюванню війни в Україні

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Група "Друзі миру", створена в ООН за ініціативи Китаю та Бразилії, відіграє "конструктивну роль" у політичному врегулюванні війни в Україні й продовжить роботу до завершення конфлікту.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Група "Друзі миру" щодо "української кризи" була створена, щоб закликати усі сторони до припинення вогню, а також сприяти мирним переговорам та створенню атмосфери й умов для встановлення миру", - сказала Мао.

За її словами, платформа ефективно сприяє відновленню миру в Україні. "З моменту створення Група "Друзі миру" відіграла конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи і продовжуватиме робити це до завершення конфлікту", - заявила речниця.

Водночас Мао Нін не уточнила, чи зверталися країни групи безпосередньо до Росії із закликами припинити війну.

"Друзі миру"

Платформа "Друзі миру" була створена у вересні 2024 року на полях Генасамблеї ООН. Вона об’єднує країни Глобального Півдня, які підтримують китайсько-бразильські підходи щодо російської агресії. Група періодично публікує заклики до припинення бойових дій, урівнюючи агресора - Росію - та жертву агресії - Україну.

Топ коментарі
+6
а чому оонівські бразильці і китайці соромязливо у назві пропустили слово "русского"?
03.11.2025 10:52 Відповісти
+5
Який жах, на нас напав людожер, а його партнери - "друзі миру".
03.11.2025 10:52 Відповісти
+3
Це не друзі миру а друзі рашки.
03.11.2025 10:53 Відповісти
Та у них і війни немає, лише "криза".
03.11.2025 11:03 Відповісти
з бразилією, де багато диких мавп?
в бразілії кримінальна війна і амазонка з анакондами та піраньями.
бразильці нам не брати!
а, от ацтеки та олмеки брати нам. те ж ******* картоплю та прибухнути.
03.11.2025 10:54 Відповісти
Група "Друзі миру", створена в ООН за ініціативи Китаю та Бразилії ... з подачі т. Путіна ?
03.11.2025 10:55 Відповісти
і як це "сприяння" вплинуло на припинення війни?...
03.11.2025 10:57 Відповісти
Трамп дістав із кишені піджака список воєн, які він "вирішив"...

Трамп, -миротворець планетарного масштабу", - пристав на підступну, у чисто китайському стилі, пропозицію т. Сі - не вмішуватися...

"Потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою".

Трамп хоч і видає себе за "миротворця планетарного масштабу", але Трамп "оригінальний" миротворець, який не бере до уваги хто агресор, а хто жертва агресії, незважає на міжнародне право,..

Трамп просто боїться: Путін і Сі Цзіньпіном, Трамп.... Для Трампа "обидва дуже сильні лідери". "З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…" Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами"...

Раніше, у серпні, Трамп "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося"...

І тоді Трамп поїхав на поклон до іншого сильного і жорстокого лідера т. Сі і отримав пораду не вмішуватися - Трампом (хлестаковим, нарцисом, фанфароном...) банально маніпулюють: і т. Пу і т. Сі.
03.11.2025 11:00 Відповісти
ЯК? ОТ ЯК? "сприяють миру" - Китай "я за мир" - Орбан, "за 24 голини"

........ЯК? ЯКИЙ БЛІН ПЛАН?
03.11.2025 11:10 Відповісти
Млять... Китай і Бразилія.. найбільші друзі миру... не вистачає тільки Кацапляндії і КНДР...
03.11.2025 11:14 Відповісти
друзья ***** звучит более подходяще
03.11.2025 11:17 Відповісти
А хтось відчув це сприяння врегулювання миру???? кИтайці щось приймають, що несуть таку ...уйню??? Крім допомоги мокшанії вони ні на що не впливають, аби мокшанці не програли!!!
03.11.2025 11:24 Відповісти
З такими "друзями" і вороги не потрібні...
03.11.2025 11:40 Відповісти
Мразі жовтоморді
03.11.2025 11:47 Відповісти
Збільшать поставки комплектуючих для безпілотників ?
03.11.2025 12:01 Відповісти
Китайози то таки ж самі нелюді як і кацапи.
03.11.2025 12:32 Відповісти
 
 