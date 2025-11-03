В Китае заявили, что созданная с Бразилией группа "Друзья мира" способствует урегулированию войны в Украине
Группа "Друзья мира", созданная в ООН по инициативе Китая и Бразилии, играет "конструктивную роль" в политическом урегулировании войны в Украине и продолжит работу до завершения конфликта.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Группа "Друзья мира" по "украинскому кризису" была создана, чтобы призвать все стороны к прекращению огня, а также способствовать мирным переговорам и созданию атмосферы и условий для установления мира", - сказала Мао.
По ее словам, платформа эффективно способствует восстановлению мира в Украине. "С момента создания группа "Друзья мира" сыграла конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и будет продолжать делать это до завершения конфликта", - заявила пресс-секретарь.
В то же время Мао Нин не уточнила, обращались ли страны группы напрямую к России с призывами прекратить войну.
"Друзья мира"
Платформа "Друзья мира" была создана в сентябре 2024 года на полях Генассамблеи ООН. Она объединяет страны Глобального Юга, которые поддерживают китайско-бразильские подходы в отношении российской агрессии. Группа периодически публикует призывы к прекращению боевых действий, уравнивая агрессора - Россию - и жертву агрессии - Украину.
в бразілії кримінальна війна і амазонка з анакондами та піраньями.
бразильці нам не брати!
а, от ацтеки та олмеки брати нам. те ж ******* картоплю та прибухнути.
Трамп, -миротворець планетарного масштабу", - пристав на підступну, у чисто китайському стилі, пропозицію т. Сі - не вмішуватися...
"Потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою".
Трамп хоч і видає себе за "миротворця планетарного масштабу", але Трамп "оригінальний" миротворець, який не бере до уваги хто агресор, а хто жертва агресії, незважає на міжнародне право,..
Трамп просто боїться: Путін і Сі Цзіньпіном, Трамп.... Для Трампа "обидва дуже сильні лідери". "З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…" Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами"...
Раніше, у серпні, Трамп "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося"...
І тоді Трамп поїхав на поклон до іншого сильного і жорстокого лідера т. Сі і отримав пораду не вмішуватися - Трампом (хлестаковим, нарцисом, фанфароном...) банально маніпулюють: і т. Пу і т. Сі.
........ЯК? ЯКИЙ БЛІН ПЛАН?