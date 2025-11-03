В Китае заявили, что созданная с Бразилией группа "Друзья мира" способствует урегулированию войны в Украине

Группа "Друзья мира", созданная в ООН по инициативе Китая и Бразилии, играет "конструктивную роль" в политическом урегулировании войны в Украине и продолжит работу до завершения конфликта.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Группа "Друзья мира" по "украинскому кризису" была создана, чтобы призвать все стороны к прекращению огня, а также способствовать мирным переговорам и созданию атмосферы и условий для установления мира", - сказала Мао.

По ее словам, платформа эффективно способствует восстановлению мира в Украине. "С момента создания группа "Друзья мира" сыграла конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и будет продолжать делать это до завершения конфликта", - заявила пресс-секретарь.

В то же время Мао Нин не уточнила, обращались ли страны группы напрямую к России с призывами прекратить войну.

"Друзья мира"

Платформа "Друзья мира" была создана в сентябре 2024 года на полях Генассамблеи ООН. Она объединяет страны Глобального Юга, которые поддерживают китайско-бразильские подходы в отношении российской агрессии. Группа периодически публикует призывы к прекращению боевых действий, уравнивая агрессора - Россию - и жертву агрессии - Украину.

