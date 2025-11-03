РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9836 посетителей онлайн
Новости Китай о войне в Украине
514 12

В Китае заявили, что созданная с Бразилией группа "Друзья мира" способствует урегулированию войны в Украине

Китай усилил контроль над экспортом товаров двойного использования

Группа "Друзья мира", созданная в ООН по инициативе Китая и Бразилии, играет "конструктивную роль" в политическом урегулировании войны в Украине и продолжит работу до завершения конфликта.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Группа "Друзья мира" по "украинскому кризису" была создана, чтобы призвать все стороны к прекращению огня, а также способствовать мирным переговорам и созданию атмосферы и условий для установления мира", - сказала Мао.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Последней капли", которая доказала бы мне неготовность Путина к миру, нет, - Трамп

По ее словам, платформа эффективно способствует восстановлению мира в Украине. "С момента создания группа "Друзья мира" сыграла конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и будет продолжать делать это до завершения конфликта", - заявила пресс-секретарь.

В то же время Мао Нин не уточнила, обращались ли страны группы напрямую к России с призывами прекратить войну.

"Друзья мира"

Платформа "Друзья мира" была создана в сентябре 2024 года на полях Генассамблеи ООН. Она объединяет страны Глобального Юга, которые поддерживают китайско-бразильские подходы в отношении российской агрессии. Группа периодически публикует призывы к прекращению боевых действий, уравнивая агрессора - Россию - и жертву агрессии - Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп убежден, что добьется завершения войны в Украине за пару месяцев

Автор: 

Китай (3249) война в Украине (6731)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Який жах, на нас напав людожер, а його партнери - "друзі миру".
показать весь комментарий
03.11.2025 10:52 Ответить
+3
а чому оонівські бразильці і китайці соромязливо у назві пропустили слово "русского"?
показать весь комментарий
03.11.2025 10:52 Ответить
+2
Це не друзі миру а друзі рашки.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який жах, на нас напав людожер, а його партнери - "друзі миру".
показать весь комментарий
03.11.2025 10:52 Ответить
а чому оонівські бразильці і китайці соромязливо у назві пропустили слово "русского"?
показать весь комментарий
03.11.2025 10:52 Ответить
Та у них і війни немає, лише "криза".
показать весь комментарий
03.11.2025 11:03 Ответить
Це не друзі миру а друзі рашки.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:53 Ответить
з бразилією, де багато диких мавп?
в бразілії кримінальна війна і амазонка з анакондами та піраньями.
бразильці нам не брати!
а, от ацтеки та олмеки брати нам. те ж ******* картоплю та прибухнути.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:54 Ответить
Група "Друзі миру", створена в ООН за ініціативи Китаю та Бразилії ... з подачі т. Путіна ?
показать весь комментарий
03.11.2025 10:55 Ответить
і як це "сприяння" вплинуло на припинення війни?...
показать весь комментарий
03.11.2025 10:57 Ответить
Трамп дістав із кишені піджака список воєн, які він "вирішив"...

Трамп, -миротворець планетарного масштабу", - пристав на підступну, у чисто китайському стилі, пропозицію т. Сі - не вмішуватися...

"Потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою".

Трамп хоч і видає себе за "миротворця планетарного масштабу", але Трамп "оригінальний" миротворець, який не бере до уваги хто агресор, а хто жертва агресії, незважає на міжнародне право,..

Трамп просто боїться: Путін і Сі Цзіньпіном, Трамп.... Для Трампа "обидва дуже сильні лідери". "З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…" Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами"...

Раніше, у серпні, Трамп "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося"...

І тоді Трамп поїхав на поклон до іншого сильного і жорстокого лідера т. Сі і отримав пораду не вмішуватися - Трампом (хлестаковим, нарцисом, фанфароном...) банально маніпулюють: і т. Пу і т. Сі.
показать весь комментарий
03.11.2025 11:00 Ответить
ЯК? ОТ ЯК? "сприяють миру" - Китай "я за мир" - Орбан, "за 24 голини"

........ЯК? ЯКИЙ БЛІН ПЛАН?
показать весь комментарий
03.11.2025 11:10 Ответить
Млять... Китай і Бразилія.. найбільші друзі миру... не вистачає тільки Кацапляндії і КНДР...
показать весь комментарий
03.11.2025 11:14 Ответить
друзья ***** звучит более подходяще
показать весь комментарий
03.11.2025 11:17 Ответить
А хтось відчув це сприяння врегулювання миру???? кИтайці щось приймають, що несуть таку ...уйню??? Крім допомоги мокшанії вони ні на що не впливають, аби мокшанці не програли!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 11:24 Ответить
 
 