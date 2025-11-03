Росіяни атакували Нікопольщину, Синельниківщину та Криворізький район: одна людина загинула, ще троє - поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж 3 листопада російські війська атакували три райони Дніпропетровської області — Нікопольський, Криворізький і Синельниківський. Внаслідок ударів загинула одна людина, троє дістали поранення.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив в.о. керівника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Удари по Нікопольщині

Нікопольщина потерпала від атак FPV-дронами та артилерією. А саме – райцентр, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади.

Постраждали троє людей – 67-річна жінка та чоловіки 49 і 40 років. Всі на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені 3 магазини, коледж, багатоквартирний будинок, авто. Горіла будівля, що не експлуатується.

Удар по Криворізькому району

По Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив безпілотником. На жаль, загинув 54-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Понівечена машина.

Обстріли Синельниківщини

російська армія поцілила по Межівській і Покровській громадах. Застосовувала КАБи та FPV-дрони. Виникли пожежі. Побита приватна оселя.

