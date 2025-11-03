Россияне атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы: один человек погиб, еще трое - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 3 ноября российские войска атаковали три района Днепропетровской области — Никопольский, Криворожский и Синельниковский. Вследствие ударов погиб один человек, трое получили ранения.

Об этом в соцсети Facebook сообщил и.о. руководителя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, сообщает Цензор.НЕТ.

Удары по Никопольскому району

Никопольщина пострадала от атак FPV-дронами и артиллерией. А именно – райцентр, Покровская, Червоногригоровская, Мировская, Марганецкая громады.

Пострадали три человека – 67-летняя женщина и мужчины 49 и 40 лет. Все находятся на амбулаторном лечении.

Повреждены 3 магазина, колледж, многоквартирный дом, автомобиль. Горело здание, которое не эксплуатируется.

Удар по Криворожскому району

По Грушевской громаде Криворожского района агрессор ударил беспилотником. К сожалению, погиб 54-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Повреждена машина.

Обстрелы Синельниковского района

Российская армия нанесла удары по Межевской и Покровской общинам. Применяла КАБы и FPV-дроны. Возникли пожары. Разрушен частный дом.

