Враг атаковал Днепр и Запорожье баллистическими ракетами

В ночь на 3 октября российские захватчики атаковали Украину баллистикой. Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Атака на Запорожье

Около 4 утра начальник запорожской ОГА Иван Федоров предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области

Впоследствии он сообщил о взрывах:

"Четыре взрыва прогремели в Запорожском районе. Последствия устанавливаются. Предварительно, без пострадавших".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ночной атаки РФ на Запорожье восстановили электроснабжение

Взрывы в Днепре

Около 4 утра в Днепре также раздались взрывы. По информации Воздушных сил и мониторинговых телеграмм-каналов, враг применил баллистику с южного направления.

О взрыве в Днепре сообщило Суспільне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Днепропетровской области погибли военные в результате вражеской комбинированной атаки 1 ноября, - Группировка войск "Восток"