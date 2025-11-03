РУС
Враг атаковал Днепр и Запорожье баллистическими ракетами

Россия атаковала Днепр и Запорожье баллистикой

В ночь на 3 октября российские захватчики атаковали Украину баллистикой. Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье.

Атака на Запорожье

Около 4 утра начальник запорожской ОГА Иван Федоров предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области

Впоследствии он сообщил о взрывах:

"Четыре взрыва прогремели в Запорожском районе. Последствия устанавливаются. Предварительно, без пострадавших".

Взрывы в Днепре

Около 4 утра в Днепре также раздались взрывы. По информации Воздушных сил и мониторинговых телеграмм-каналов, враг применил баллистику с южного направления.

О взрыве в Днепре сообщило Суспільне.

