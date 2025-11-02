РУС
6 102 16

На Днепропетровщине погибли военные во время вражеской комбинированной атаки 1 ноября, - Группировка войск "Схід"

зсу, военные

Вчера, 1 ноября 2025 года, враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области. В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Группировка войск "Схід"

Враг совершил комбинированный удар

"Российские оккупанты продолжают бить разными средствами поражения не только непосредственно по позициям Сил обороны Украины. Продолжается систематическое поражение населенных пунктов в глубоком тылу и в районах, приближенных к линии боевого столкновения. Вчера, 1 ноября 2025 года, враг осуществлял ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области. Пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская громады. В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Враг атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие. Фоторепортаж. (обновлено)

Правоохранители проверяют обстоятельства

"На данном этапе работают соответствующие правоохранительные органы, в частности, проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещение в неназначенных для этого местах", - добавили в Группировке войск "Схід".

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне враг атаковал Днепропетровщину, есть погибшие и пострадавшие.

Впоследствии сообщалось, что количество жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области возросло. Погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет.

Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, продолжается ликвидация последствий атак, - Кулеба

Автор: 

обстрел (30296) военнослужащие (6368) Днепропетровская область (4641)
Топ комментарии
+13
А командування тільки видавати розпорядження вміє, а забезпечувати їх виконання ні? Нехай би вилізли з теплих кабінетів у далекому тилу та подивились де та в яких умовах розміщенні військові, як облаштовуються за власний кошт. Бо совкове командування живе у паралельній реальності де стан речей на папері і насправді це зовсім різні речі.
02.11.2025 16:48
02.11.2025 16:48 Ответить
+9
Чергове шикування? Чи нарада?
02.11.2025 16:49
02.11.2025 16:49 Ответить
+7
скоріше, просто зрада. Щодо розквартирування особового складу.
02.11.2025 17:32
02.11.2025 17:32 Ответить
02.11.2025 16:48
02.11.2025 16:49
02.11.2025 17:32
скоріше за все черговий тєлєграмщік-маладагвардєєц.
02.11.2025 18:23
02.11.2025 18:23 Ответить
к...и!!!!! війна, вороги вдарили, загинули наші хлопці! Не знаючи обставин, замість співчуття і гніву на кацапів, розводите СРАЧ!!! БРИДОТА!
02.11.2025 17:25
02.11.2025 17:25 Ответить
війна йде СКРІЗЬ, на фронтi на форумах і в соцмережах, але схоже хтось це "забув"!
02.11.2025 18:21
02.11.2025 18:21 Ответить
Відколи це у нас командування діляться зі своїми цивільними обожнювачами інформацією про втрати?
02.11.2025 17:26
02.11.2025 17:26 Ответить
Невже загинуло стільки, що не можна сказати кількість?
02.11.2025 17:44
02.11.2025 17:44 Ответить
ЕрЗе - катастрофічна влада, яка привела Україну до поразки у чинній війні з споконвічним ворогом українців, до втрати українських територій, до здачі ворогу під колоніальне іго земель та громадян України.
02.11.2025 17:45
02.11.2025 17:45 Ответить
Значить чимало ...
02.11.2025 17:47
02.11.2025 17:47 Ответить
https://imgbb.com/
02.11.2025 18:02
02.11.2025 18:02 Ответить
Комбінований удар фламінгів,паляниць та трембіт вже готується?
02.11.2025 18:10
02.11.2025 18:10 Ответить
 
 