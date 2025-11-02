На Днепропетровщине погибли военные во время вражеской комбинированной атаки 1 ноября, - Группировка войск "Схід"

Вчера, 1 ноября 2025 года, враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области. В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Группировка войск "Схід".

Враг совершил комбинированный удар

"Российские оккупанты продолжают бить разными средствами поражения не только непосредственно по позициям Сил обороны Украины. Продолжается систематическое поражение населенных пунктов в глубоком тылу и в районах, приближенных к линии боевого столкновения. Вчера, 1 ноября 2025 года, враг осуществлял ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области. Пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская громады. В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Правоохранители проверяют обстоятельства

"На данном этапе работают соответствующие правоохранительные органы, в частности, проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещение в неназначенных для этого местах", - добавили в Группировке войск "Схід".

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне враг атаковал Днепропетровщину, есть погибшие и пострадавшие.

Впоследствии сообщалось, что количество жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области возросло. Погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет.

