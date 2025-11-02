На Дніпропетровщині загинули військові внаслідок ворожої комбінованої атаки 1 листопада, - Угруповання військ "Схід"

Вчора, 1 листопада 2025 року, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це у соцмережі фейсбук повідомило Угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Ворог здійснив комбінований удар

"Російські окупанти продовжують бити різними засобами ураження не тільки безпосередньо по позиціях Сил оборони України. Триває систематичне ураження населених пунктів у глибокому тилу та у районах наближених до лінії бойового зіткнення. Вчора, 1 листопада 2025 року, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Ворог атакував Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі. ФОТОрепортаж. (оновлено)

Правоохоронці перевіряють обставини

"На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях", - додали в Угрупованні військ "Схід".

Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні ворог атакував Дніпропетровщину, є загиблі та постраждалі.

Згодом повідомлялося, що кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровської області зросла. Загинули дві дитини - хлопчики 11 і 14 років.

Дивіться також: Кількість жертв удару РФ по Дніпропетровщині зросла до 4: загинули хлопчики 11 та 14 років. ФОТОрепортаж