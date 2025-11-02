УКР
На Дніпропетровщині загинули військові внаслідок ворожої комбінованої атаки 1 листопада, - Угруповання військ "Схід"

На Дніпропетровщині загинули військові ЗСУ черед удар РФ

Вчора, 1 листопада 2025 року, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це у соцмережі фейсбук повідомило Угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Ворог здійснив комбінований удар 

"Російські окупанти продовжують бити різними засобами ураження не тільки безпосередньо по позиціях Сил оборони України. Триває систематичне ураження населених пунктів у глибокому тилу та у районах наближених до лінії бойового зіткнення. Вчора, 1 листопада 2025 року, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці перевіряють обставини

"На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях", - додали в Угрупованні військ "Схід".

Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні ворог атакував Дніпропетровщину, є загиблі та постраждалі.

Згодом повідомлялося, що кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровської області зросла. Загинули дві дитини - хлопчики 11 і 14 років.

А командування тільки видавати розпорядження вміє, а забезпечувати їх виконання ні? Нехай би вилізли з теплих кабінетів у далекому тилу та подивились де та в яких умовах розміщенні військові, як облаштовуються за власний кошт. Бо совкове командування живе у паралельній реальності де стан речей на папері і насправді це зовсім різні речі.
показати весь коментар
02.11.2025 16:48 Відповісти
Чергове шикування? Чи нарада?
показати весь коментар
02.11.2025 16:49 Відповісти
скоріше, просто зрада. Щодо розквартирування особового складу.
показати весь коментар
02.11.2025 17:32 Відповісти
к...и!!!!! війна, вороги вдарили, загинули наші хлопці! Не знаючи обставин, замість співчуття і гніву на кацапів, розводите СРАЧ!!! БРИДОТА!
показати весь коментар
02.11.2025 17:25 Відповісти
Відколи це у нас командування діляться зі своїми цивільними обожнювачами інформацією про втрати?
показати весь коментар
02.11.2025 17:26 Відповісти
Невже загинуло стільки, що не можна сказати кількість?
показати весь коментар
02.11.2025 17:44 Відповісти
ЕрЗе - катастрофічна влада, яка привела Україну до поразки у чинній війні з споконвічним ворогом українців, до втрати українських територій, до здачі ворогу під колоніальне іго земель та громадян України.
показати весь коментар
02.11.2025 17:45 Відповісти
Значить чимало ...
показати весь коментар
02.11.2025 17:47 Відповісти
 
 