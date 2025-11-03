Росіяни вдарили по Дніпру та Запоріжжю балістичними ракетами (оновлено)
У ніч проти 3 листопада російські загарбники атакували Україну балістикою. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Атака на Запоріжжя
Близько 4 ранку начальник запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області
Згодом він повідомив про вибухи:
"Чотири вибухи пролунали у Запорізькому районі. Наслідки встановлюються. Попередньо, без постраждалих".
Вибухи у Дніпрі
Близько 4 ранку у Дніпрі також лунали вибухи. За інформацією Повітряних сил та моніторингових телеграм-каналів, ворог застосував балістику з південного напрямку.
Про вибух у Дніпрі повідомило Суспільне.
Згодом начальник ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівечене підприємство.
"Виникла пожежа, її загасили. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.
