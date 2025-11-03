УКР
2 424 3

Росіяни вдарили по Дніпру та Запоріжжю балістичними ракетами (оновлено)

Росія атакувала Дніпро та Запоріжжя балістикою

У ніч проти 3 листопада російські загарбники атакували Україну балістикою. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Атака на Запоріжжя

Близько 4 ранку начальник запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області

Згодом він повідомив про вибухи:

"Чотири вибухи пролунали у Запорізькому районі. Наслідки встановлюються. Попередньо, без постраждалих".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після нічної атаки РФ на Запоріжжі відновили електропостачання

Вибухи у Дніпрі 

Близько 4 ранку у Дніпрі також лунали вибухи. За інформацією  Повітряних сил та моніторингових телеграм-каналів, ворог застосував балістику з південного напрямку.

Про вибух у Дніпрі повідомило Суспільне.

Згодом начальник ОВА Владислав Гайваненко повідомив,  що агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівечене підприємство.

"Виникла пожежа, її загасили. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині загинули військові внаслідок ворожої комбінованої атаки 1 листопада, - Угруповання військ "Схід"

Автор: 

Дніпро (3392) обстріл (31654) Запорізька область (4262) балістичні ракети (497) Дніпропетровська область (4440) Дніпровський район (193) Запорізький район (322)
свинособаки..
показати весь коментар
03.11.2025 06:30 Відповісти
Я боронив Дніпро від 6-ґо флоту УС оф а декадент А, ДМБ-86 на Мозаіка-2, не з Чічеріна а у полі.Дніпро цє мій друґий фатерлянд. Ukraine will prevail baby!
показати весь коментар
03.11.2025 06:38 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 07:49 Відповісти
 
 