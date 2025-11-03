Росіяни вдарили по Дніпру та Запоріжжю балістичними ракетами (оновлено)

У ніч проти 3 листопада російські загарбники атакували Україну балістикою. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Атака на Запоріжжя

Близько 4 ранку начальник запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області

Згодом він повідомив про вибухи:

"Чотири вибухи пролунали у Запорізькому районі. Наслідки встановлюються. Попередньо, без постраждалих".

Вибухи у Дніпрі

Близько 4 ранку у Дніпрі також лунали вибухи. За інформацією Повітряних сил та моніторингових телеграм-каналів, ворог застосував балістику з південного напрямку.

Про вибух у Дніпрі повідомило Суспільне.

Згодом начальник ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівечене підприємство.

"Виникла пожежа, її загасили. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.

