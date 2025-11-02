Після нічної атаки РФ на Запоріжжі відновили електропостачання

На Запоріжжі відновлено електропостачання після нічної атаки.

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, енергетики оперативно впоралися з наслідками атаки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Електропостачання повністю відновлено", - зазначив Федоров, подякувавши ремонтникам за швидку та якісну роботу.

Також він зазначив, що у результаті атаки майже 58 тисяч абонентів залишилися без світла, а двоє місцевих жителів отримали поранення.

Наслідки атаки:

58 тисяч абонентів залишилися без електрики;

2 поранені місцеві жителі;

Пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Обстріли 2 листопада

У неділю, 2 листопада, війська РФ атакували енергетичні об’єкти України. Внаслідок ударів повністю знеструмлена Донеччина, а частково залишилися без світла споживачі на Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині.

Там, де дозволяла безпекова ситуація, енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, Росія вкотре демонструє, що веде війну проти мирного населення.

"Удари по житлових кварталах та критичній інфраструктурі - це продовження цілеспрямованого цивільного терору", - зазначив він.

У неділю ввечері, 2 листопада, Росія продовжила обстріли території України. У низці регіонів зафіксований проліт ударних дронів та лунає повітряна тривога.

