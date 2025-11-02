Після нічної атаки РФ на Запоріжжі відновили електропостачання
На Запоріжжі відновлено електропостачання після нічної атаки.
За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, енергетики оперативно впоралися з наслідками атаки, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Електропостачання повністю відновлено", - зазначив Федоров, подякувавши ремонтникам за швидку та якісну роботу.
Також він зазначив, що у результаті атаки майже 58 тисяч абонентів залишилися без світла, а двоє місцевих жителів отримали поранення.
Наслідки атаки:
-
58 тисяч абонентів залишилися без електрики;
-
2 поранені місцеві жителі;
-
Пошкоджено об’єкти інфраструктури.
Обстріли 2 листопада
У неділю, 2 листопада, війська РФ атакували енергетичні об’єкти України. Внаслідок ударів повністю знеструмлена Донеччина, а частково залишилися без світла споживачі на Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині.
Там, де дозволяла безпекова ситуація, енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи.
За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, Росія вкотре демонструє, що веде війну проти мирного населення.
"Удари по житлових кварталах та критичній інфраструктурі - це продовження цілеспрямованого цивільного терору", - зазначив він.
У неділю ввечері, 2 листопада, Росія продовжила обстріли території України. У низці регіонів зафіксований проліт ударних дронів та лунає повітряна тривога.
