Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Ввечері 2 листопада Росія запустила по території України ударні безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, повітряна тривога лунає в різних регіонах.
Рух ударних БпЛА
О 17:44 повідомлялося про БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
О 18:02 - БпЛА на Київщині, курсом на Димер.
О 18:16 повідомляється про ударні безпілотники на таких напрямках:
- в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний;
- на сході Дніпропетровщини, постійно змінюють напрямок руху.
О 18:43 - БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Лозівський район Харківщини.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше повідомлялося, що 1 листопада ворог здійснив ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
Внаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних Сил України.
