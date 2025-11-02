УКР
Новини Атака безпілотників
Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Ввечері 2 листопада Росія запустила по території України ударні безпілотники

Ввечері 2 листопада Росія запустила по території України ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, повітряна тривога лунає в різних регіонах.

Рух ударних БпЛА

О 17:44 повідомлялося про БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.

О 18:02 - БпЛА на Київщині, курсом на Димер.

О 18:16 повідомляється про ударні безпілотники на таких напрямках:

  • в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний;
  • на сході Дніпропетровщини, постійно змінюють напрямок руху.

О 18:43 - БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Лозівський район Харківщини.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що 1 листопада ворог здійснив ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.

Внаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Читайте також: РФ за цей тиждень застосувала по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів та понад 70 ракет, - Зеленський

