РФ за цей тиждень застосувала по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів та понад 70 ракет, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за останній тиждень Росія завдала по Україні майже 1500 ударів дронами, понад 1100 керованих авіабомб і понад 70 ракетних ударів. Унаслідок атак є загиблі та поранені. Водночас Україна вже має домовленості з партнерами щодо зміцнення енергетичної системи перед зимою.

"Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", - написав він.

Скільки дронів, бомб і ракет атакували Україну

Майже 1500 ударних дронів,

1170 керованих авіаційних бомб і

понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень.

"Були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці. Я дякую кожному й кожній, хто допомагає після цих ударів. Нашим рятувальникам, які завжди оперативно на місцях, енергетикам, медикам, усім екстреним службам", - наголосив президент.

Ціль Москви - цивільні люди

"Зрозуміло, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною!", - зазначив Зеленський.

