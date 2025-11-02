УКР
РФ за цей тиждень застосувала по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів та понад 70 ракет, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за останній тиждень Росія завдала по Україні майже 1500 ударів дронами, понад 1100 керованих авіабомб і понад 70 ракетних ударів. Унаслідок атак є загиблі та поранені. Водночас Україна вже має домовленості з партнерами щодо зміцнення енергетичної системи перед зимою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент повідомив у соцмережах.

"Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", - написав він.

Скільки дронів, бомб і ракет атакували Україну

  • Майже 1500 ударних дронів,
  • 1170 керованих авіаційних бомб і
  • понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень.

"Були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці. Я дякую кожному й кожній, хто допомагає після цих ударів. Нашим рятувальникам, які завжди оперативно на місцях, енергетикам, медикам, усім екстреним службам", - наголосив президент.

Ціль Москви - цивільні люди

"Зрозуміло, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною!", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (26031) обстріл (31645) атака (711)
вибір 2019 у всій красі, вітаю 73% ненормальних - ви зробили нас разом, а цей постановочний клоун далі клепає відосіки і жалісливі спічі імені літвіна, подоляка
02.11.2025 12:37 Відповісти
Щось "лішбинєпорошенко хуже нібудіт хотьпаржом" на службу не поспішають із коментарямі: А ваш Порошенко!.. "бариґа! в 82 раза! на краві! апшори! апшори!"
02.11.2025 13:05 Відповісти
"Я запустив по Москві, місту своєї юності, шкіряних штанів та Маслякова, сто ракетів "Рожевий пелікан" та іншої бутафорії, створеною Шефірам та Міндичами на мощностях 95-го кварталу, Слуги народу та Сватів".
02.11.2025 12:41 Відповісти
"дякую" прес-секретарю за інформацію.
02.11.2025 12:51 Відповісти
Оманська Гнида - статист уїв ..товаріщ Левітан прям
02.11.2025 12:52 Відповісти
Верховний статист прокинувся після вчорашнього обмивання УЗ-3000?
02.11.2025 12:59 Відповісти
Конферансьє війни.
02.11.2025 13:17 Відповісти
В більшості коментів - ворожа пропаганда у всій красі - людям весь час намагаються нав'язати думку , що це не кацапи винні , а українська влада !
02.11.2025 13:31 Відповісти
 
 