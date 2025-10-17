"Львівобленерго" подало позов до Росії за завдані збитки
ПрАТ "Львівобленерго" звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом до РФ про відшкодування шкоди на 15,05 млн грн.
Суд прийняв позов до розгляду і відкрив провадження, справу розглядатимуть за правилами загального позовного провадження, повідомляє галузеве видання ExPro.
У заяві компанія просить стягнути кошти як компенсацію за матеріальні збитки, спричинені руйнуванням енергетичної інфраструктури під час збройної агресії.
Позивач наголошує, що втрати є прямим наслідком дій держави-агресора, а компенсація має бути здійснена відповідно до норм міжнародного і національного права.
Позов "Львівобленерго" є частиною ширшого процесу документування збитків, завданих енергетичним компаніям України через російську агресію, зазначає видання.
Раніше повідомлялось, що російські обстріли вивели з ладу близько 60% внутрішнього видобутку газу України, що значно підвищує потребу в імпорті палива напередодні зими.
Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу на $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.
