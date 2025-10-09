Україна втратила 60% видобутку газу напередодні зими через удари РФ, – Bloomberg

Російські обстріли вивели з ладу близько 60% внутрішнього видобутку газу України, що значно підвищує потребу в імпорті палива напередодні зими.

Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу на $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання, повідомляє Bloomberg із повідомленням на джерела в українському уряді.

За даними співрозмовників агентства, масований удар 3 жовтня по Харківщині та Полтавщині різко скоротив власний видобуток. Тому Київ звернувся до партнерів із терміновими запитами на обладнання для ремонтів і посилення ППО, а також на фінансування імпорту газу.

Від початку року Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг може зрости.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що обсяги імпорту залежатимуть від темпів відновлення і подальших ударів.

Країни G7 та інституції ЄС розглядають можливість надати Україні додаткову підтримку. ЄБРР у серпні вже видав "Нафтогазу" кредит на 500 млн євро для екстрених закупівель, ЄІБ цього місяця виділив ще 300 млн євро.

"Наші партнери розуміють повну складність ситуації", - зауважив гендиректор "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Після припинення транзиту російського газу до ЄС на початку року ризики для української інфраструктури зростають, оскільки Москва посилила атаки на видобувні та газотранспортні об’єкти. Взимку газ критично важливий для опалення домогосподарств, тому уряд готує резервні сценарії забезпечення попиту.

Раніше повідомлялось, що Росія завдала найбільшого удару по видобутку газу від початку війни.

Зокрема, по газовидобувних потужностях групи "Нафтогаз" на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет, суттєва кількість з них – балістичні, а також 60 дронів. Збити вдалося частину з них, зазначають в компанії.