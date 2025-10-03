Росія хоче зірвати опалювальний сезон: "Нафтогаз" заявив про найбільшу атаку по газовій інфраструктурі від початку війни (оновлено)

В ніч на п’ятницю Росія завдала ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури.

Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію, повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, вночі росіяни дронами і ракетами вчергове атакували енергетичну інфраструктуру "ДТЕК Нафтогаз", повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК.

"Внаслідок атаки робота ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена", – додали в компанії.

Своєю чергою у "Нафтогазі України" назвали атаку на газовидобувну інфраструктуру компанії у ніч на 3 жовтня найбільш масованою від початку війни.

Зокрема, по газовидобувних потужностях групи "Нафтогаз" на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет, суттєва кількість з них – балістичні, а також 60 дронів. Збити вдалося частину з них, зазначають в компанії.

"Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу... Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нині на місці працюють фахівці "Нафтогазу", ДСНС та інші аварійні служби, триває ліквідація наслідків удару, додали в компанії.

Як повідомлялося, сьогодні вночі російські війська вдарили ракетами та БпЛА по Полтавській області, де сконцентровані об'єкти українського газовидобутку. Внаслідок атак пошкоджені енергетичні об’єкти та приватне житло, повідомив начальник ОВА Володимир Когут.

Повітряні сили повідомили, що вночі противник завдав удару 416 БпЛА та ракетами по 6 областях України. Протиповітряна оборона ліквідувала 320 цілей.

Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.