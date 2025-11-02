РУС
РФ за эту неделю применила по Украине почти 1500 ударных дронов, 1170 КАБов и более 70 ракет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за последнюю неделю Россия нанесла по Украине почти 1500 ударов дронами, более 1100 управляемых авиабомб и более 70 ракетных ударов. В результате атак есть погибшие и раненые. В то же время Украина уже имеет договоренности с партнерами об укреплении энергетической системы перед зимой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент сообщил в соцсетях.

"Почти каждую ночь Россия наносит удары различными типами оружия по нашим людям. С вечера были удары по нашим общинам – били по Днепровщине, Запорожью, Харьковщине, Черниговщине, Одесской области. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мои соболезнования всем, кто потерял близких из-за этих атак", – написал он.

Сколько дронов, бомб и ракет атаковали Украину

  • Почти 1500 ударных дронов,
  • 1170 управляемых авиационных бомб и
  • более 70 ракет различных типов использовали россияне для ударов по жизни в Украине только за эту неделю.

"Были попадания по обычным жилым домам, гражданской инфраструктуре, многочисленные террористические удары по энергетике. Я благодарю каждого и каждую, кто помогает после этих ударов. Нашим спасателям, которые всегда оперативно на местах, энергетикам, медикам, всем экстренным службам", - подчеркнул президент.

Цель Москвы - гражданские люди

"Понятно, что Москва хочет навредить прежде всего нашим людям. Именно поэтому активно работаем, чтобы обеспечить надежную поддержку нашей энергетики этой зимой. Уже есть предметные договоренности с нашими партнерами. Взносами в Фонд поддержки энергетики или необходимым оборудованием нас уже поддерживают США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Литва, Дания, Швеция, Эстония, Испания и Еврокомиссия. Спасибо всем, кто с Украиной!", - отметил Зеленский.

вибір 2019 у всій красі, вітаю 73% ненормальних - ви зробили нас разом, а цей постановочний клоун далі клепає відосіки і жалісливі спічі імені літвіна, подоляка
02.11.2025 12:37 Ответить
Щось "лішбинєпорошенко хуже нібудіт хотьпаржом" на службу не поспішають із коментарямі: А ваш Порошенко!.. "бариґа! в 82 раза! на краві! апшори! апшори!"
02.11.2025 13:05 Ответить
"Я запустив по Москві, місту своєї юності, шкіряних штанів та Маслякова, сто ракетів "Рожевий пелікан" та іншої бутафорії, створеною Шефірам та Міндичами на мощностях 95-го кварталу, Слуги народу та Сватів".
02.11.2025 12:41 Ответить
"дякую" прес-секретарю за інформацію.
02.11.2025 12:51 Ответить
Оманська Гнида - статист уїв ..товаріщ Левітан прям
02.11.2025 12:52 Ответить
Верховний статист прокинувся після вчорашнього обмивання УЗ-3000?
02.11.2025 12:59 Ответить
Конферансьє війни.
02.11.2025 13:17 Ответить
В більшості коментів - ворожа пропаганда у всій красі - людям весь час намагаються нав'язати думку , що це не кацапи винні , а українська влада !
02.11.2025 13:31 Ответить
 
 