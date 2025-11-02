РФ за эту неделю применила по Украине почти 1500 ударных дронов, 1170 КАБов и более 70 ракет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за последнюю неделю Россия нанесла по Украине почти 1500 ударов дронами, более 1100 управляемых авиабомб и более 70 ракетных ударов. В результате атак есть погибшие и раненые. В то же время Украина уже имеет договоренности с партнерами об укреплении энергетической системы перед зимой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент сообщил в соцсетях.
"Почти каждую ночь Россия наносит удары различными типами оружия по нашим людям. С вечера были удары по нашим общинам – били по Днепровщине, Запорожью, Харьковщине, Черниговщине, Одесской области. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мои соболезнования всем, кто потерял близких из-за этих атак", – написал он.
Сколько дронов, бомб и ракет атаковали Украину
- Почти 1500 ударных дронов,
- 1170 управляемых авиационных бомб и
- более 70 ракет различных типов использовали россияне для ударов по жизни в Украине только за эту неделю.
"Были попадания по обычным жилым домам, гражданской инфраструктуре, многочисленные террористические удары по энергетике. Я благодарю каждого и каждую, кто помогает после этих ударов. Нашим спасателям, которые всегда оперативно на местах, энергетикам, медикам, всем экстренным службам", - подчеркнул президент.
Цель Москвы - гражданские люди
"Понятно, что Москва хочет навредить прежде всего нашим людям. Именно поэтому активно работаем, чтобы обеспечить надежную поддержку нашей энергетики этой зимой. Уже есть предметные договоренности с нашими партнерами. Взносами в Фонд поддержки энергетики или необходимым оборудованием нас уже поддерживают США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Литва, Дания, Швеция, Эстония, Испания и Еврокомиссия. Спасибо всем, кто с Украиной!", - отметил Зеленский.
