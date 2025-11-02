Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 2 ноября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, воздушная тревога звучит в разных регионах.
Движение ударных БПЛА
В 17:44 сообщалось о БПЛА на юге Черниговской области, курсирующем в направлении Киевской области.
В 18:02 - БПЛА на Киевщине, курсом на Дымер.
В 18:16 сообщается об ударных беспилотниках в следующих направлениях:
- в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный;
- на востоке Днепропетровской области, постоянно меняют направление движения.
В 18:43 - БПЛА из Днепропетровщины, курсом на Лозовской район Харьковщины.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что 1 ноября враг нанес ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области.
В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
