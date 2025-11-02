Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 2 ноября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, воздушная тревога звучит в разных регионах.

Движение ударных БПЛА

В 17:44 сообщалось о БПЛА на юге Черниговской области, курсирующем в направлении Киевской области.

В 18:02 - БПЛА на Киевщине, курсом на Дымер.

В 18:16 сообщается об ударных беспилотниках в следующих направлениях:

в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный;

на востоке Днепропетровской области, постоянно меняют направление движения.

В 18:43 - БПЛА из Днепропетровщины, курсом на Лозовской район Харьковщины.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что 1 ноября враг нанес ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области.

В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: РФ за эту неделю применила по Украине почти 1500 ударных дронов, 1170 КАБов и более 70 ракет, - Зеленский