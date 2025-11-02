РУС
Новости Атака беспилотников
875 1

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 2 ноября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники

Вечером 2 ноября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, воздушная тревога звучит в разных регионах.

Движение ударных БПЛА

В 17:44 сообщалось о БПЛА на юге Черниговской области, курсирующем в направлении Киевской области.

В 18:02 - БПЛА на Киевщине, курсом на Дымер.

В 18:16 сообщается об ударных беспилотниках в следующих направлениях:

  • в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный;
  • на востоке Днепропетровской области, постоянно меняют направление движения.

В 18:43 - БПЛА из Днепропетровщины, курсом на Лозовской район Харьковщины.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что 1 ноября враг нанес ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области.

В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: РФ за эту неделю применила по Украине почти 1500 ударных дронов, 1170 КАБов и более 70 ракет, - Зеленский

беспилотник (4487) обстрел (30305) атака (679) Шахед (1608)
