После ночной атаки РФ в Запорожье восстановили электроснабжение
В Запорожье восстановлено электроснабжение после ночной атаки.
По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, энергетики оперативно справились с последствиями атаки, сообщает Цензор.НЕТ.
"Электроснабжение полностью восстановлено", - отметил Федоров, поблагодарив ремонтников за быструю и качественную работу.
Также он отметил, что в результате атаки почти 58 тысяч абонентов остались без света, а двое местных жителей получили ранения.
Последствия атаки:
-
58 тысяч абонентов остались без электричества;
-
2 раненых местных жителя;
-
Повреждены объекты инфраструктуры.
Обстрелы 2 ноября
В воскресенье, 2 ноября, войска РФ атаковали энергетические объекты Украины. В результате ударов полностью обесточена Донецкая область, а частично остались без света потребители в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.
Там, где позволяла ситуация с безопасностью, энергетики сразу приступили к восстановительным работам.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, Россия в очередной раз демонстрирует, что ведет войну против мирного населения.
"Удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре - это продолжение целенаправленного гражданского террора", - отметил он.
В воскресенье вечером, 2 ноября, Россия продолжила обстрелы территории Украины. В ряде регионов зафиксирован пролет ударных дронов и звучит воздушная тревога.
