После ночной атаки РФ в Запорожье восстановили электроснабжение

В Запорожье восстановлено электроснабжение после ночной атаки.

По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, энергетики оперативно справились с последствиями атаки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Электроснабжение полностью восстановлено", - отметил Федоров, поблагодарив ремонтников за быструю и качественную работу.

Также он отметил, что в результате атаки почти 58 тысяч абонентов остались без света, а двое местных жителей получили ранения.

Последствия атаки:

58 тысяч абонентов остались без электричества;

2 раненых местных жителя;

Повреждены объекты инфраструктуры.

Обстрелы 2 ноября

В воскресенье, 2 ноября, войска РФ атаковали энергетические объекты Украины. В результате ударов полностью обесточена Донецкая область, а частично остались без света потребители в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Там, где позволяла ситуация с безопасностью, энергетики сразу приступили к восстановительным работам.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, Россия в очередной раз демонстрирует, что ведет войну против мирного населения.

"Удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре - это продолжение целенаправленного гражданского террора", - отметил он.

В воскресенье вечером, 2 ноября, Россия продолжила обстрелы территории Украины. В ряде регионов зафиксирован пролет ударных дронов и звучит воздушная тревога.

