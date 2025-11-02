РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7904 посетителя онлайн
Новости Атака на Запорожье Атака беспилотников на Запорожье
120 0

После ночной атаки РФ в Запорожье восстановили электроснабжение

В Запорожье восстановили электроснабжение 2 ноября

В Запорожье восстановлено электроснабжение после ночной атаки.

По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, энергетики оперативно справились с последствиями атаки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Электроснабжение полностью восстановлено", - отметил Федоров, поблагодарив ремонтников за быструю и качественную работу.

Также он отметил, что в результате атаки почти 58 тысяч абонентов остались без света, а двое местных жителей получили ранения.

Читайте также: В Днепропетровской области погибли военные в результате вражеской комбинированной атаки 1 ноября, - Группировка войск "Схід"

Последствия атаки:

  • 58 тысяч абонентов остались без электричества;

  • 2 раненых местных жителя;

  • Повреждены объекты инфраструктуры.

Обстрелы 2 ноября

В воскресенье, 2 ноября, войска РФ атаковали энергетические объекты Украины. В результате ударов полностью обесточена Донецкая область, а частично остались без света потребители в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Там, где позволяла ситуация с безопасностью, энергетики сразу приступили к восстановительным работам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отчеты Генштаба состоят все больше из лжи, по факту мы уже практически потеряли Покровск, - Дейнега

По словам вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, Россия в очередной раз демонстрирует, что ведет войну против мирного населения.

"Удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре - это продолжение целенаправленного гражданского террора", - отметил он.

В воскресенье вечером, 2 ноября, Россия продолжила обстрелы территории Украины. В ряде регионов зафиксирован пролет ударных дронов и звучит воздушная тревога.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Запорожье (2816) обстрел (30305) энергетика (2745) Запорожская область (3715) Запорожский район (314)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 