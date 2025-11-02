РФ снова атаковала энергообъекты: обесточена вся Донецкая область и часть Запорожской, Харьковской и Черниговской областей, - Минэнерго

Сегодня, 2 ноября, войска РФ снова наносили удары по энергообъектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, в настоящее время полностью обесточена Донецкая область, частично потребители в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Когда электроснабжение восстановят?

"Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", - пояснили в Минэнерго.

Что предшествовало?