РФ снова атаковала энергообъекты: обесточена вся Донецкая область и часть Запорожской, Харьковской и Черниговской областей, - Минэнерго
Сегодня, 2 ноября, войска РФ снова наносили удары по энергообъектам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, в настоящее время полностью обесточена Донецкая область, частично потребители в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.
Когда электроснабжение восстановят?
"Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", - пояснили в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, вся Донецкая область обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
- Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, продолжается ликвидация последствий атак.
