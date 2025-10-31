Дроновые атаки РФ стали причииной новых отключений электроэнергии в Украине. Действуют графики отключений, - Минэнерго

В ряде областей по состоянию на утро 31 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии из-за дронных атак на энергообъекты. В течение дня по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"В результате дронных атак на энергообъекты - на утро есть новые отключения электроэнергии в нескольких областях. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, которые пострадали в результате обстрелов. Осуществляется комплекс мер для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы", - говорится в сообщении.

Меры по ограничению потребления

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями трех массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этого месяца, во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры по ограничению потребления.

В течение суток будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей. Также на всей территории Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ночной обстрел 30 октября

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.

В результате третьей с начала месяца массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины часть потребителей в нескольких регионах осталась без электроснабжения.

Наибольшие разрушения понесли сети в центральных и восточных областях:

Винницкая область - более 400 населенных пунктов без электричества;

Запорожская область - 148 населенных пунктов;

Днепропетровская область - 125;

повреждения также зафиксированы во Львовской области.

