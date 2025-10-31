Дроновые атаки РФ стали причииной новых отключений электроэнергии в Украине. Действуют графики отключений, - Минэнерго
В ряде областей по состоянию на утро 31 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии из-за дронных атак на энергообъекты. В течение дня по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.
"В результате дронных атак на энергообъекты - на утро есть новые отключения электроэнергии в нескольких областях. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, которые пострадали в результате обстрелов. Осуществляется комплекс мер для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы", - говорится в сообщении.
Меры по ограничению потребления
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями трех массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этого месяца, во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры по ограничению потребления.
В течение суток будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей. Также на всей территории Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Ночной обстрел 30 октября
В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.
Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".
По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.
В результате третьей с начала месяца массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины часть потребителей в нескольких регионах осталась без электроснабжения.
Наибольшие разрушения понесли сети в центральных и восточных областях:
-
Винницкая область - более 400 населенных пунктов без электричества;
-
Запорожская область - 148 населенных пунктов;
-
Днепропетровская область - 125;
-
повреждения также зафиксированы во Львовской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль