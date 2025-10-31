Задержана женщина, которая корректировала удары РФ по энергетике на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Винницкой области задержана российская агент, которая корректировала удары оккупантов по энергетической инфраструктуре региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Корректировкой ударов РФ занималась 46-летняя безработная, которую оккупанты завербовали, когда та искала легкие заработки в Telegram.
Задачей женщины было проведение доразведки на нескольких энергогенерирующих объектах Винницкой области, обеспечивающих светом и теплом большую часть области.
Находясь возле потенциальных "целей", агент сфотографировала их, а снимки вместе с координатами отправила куратору от ФСБ.
Задержание агентки
СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда та обходила территорию одного из энергообъектов для выяснения его технического состояния.
После удара РФ женщина должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия вражеских ударов.
СБУ сообщила агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Удар РФ по Винницкой области
Ночью 30 октября российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Винницкой области. В результате попаданий повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома, транспортные средства.
Известно, что в результате удара РФ по Винницкой области погиб 7-летний ребенок.
Потікавші гончарука з шоблою та генпрокурори, цьому підтвердження!
Данилов, навіть сигналізував, кольором в ісподньому…
Вона це свідомо робила,і вдповідати повинна по-дорослому.
І це ее просто«залишити без світла»,це вбивство.
Знайома сидить на інсуліні,хоче автомобільний холодильник купить на акумуляторі,а на скільки того акумулятора вистачить?А без інсуліну--смерть.А скільки таких ісулінозалежних?
Що за демократична херня під час війни?