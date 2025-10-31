Задержана женщина, которая корректировала удары РФ по энергетике на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Винницкой области задержана российская агент, которая корректировала удары оккупантов по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Корректировкой ударов РФ занималась 46-летняя безработная, которую оккупанты завербовали, когда та искала легкие заработки в Telegram.

Задачей женщины было проведение доразведки на нескольких энергогенерирующих объектах Винницкой области, обеспечивающих светом и теплом большую часть области.

Находясь возле потенциальных "целей", агент сфотографировала их, а снимки вместе с координатами отправила куратору от ФСБ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывший военный инструктор-иностранец работал на ФСБ и готовил теракты, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Задержание агентки

СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда та обходила территорию одного из энергообъектов для выяснения его технического состояния.

После удара РФ женщина должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия вражеских ударов.

СБУ сообщила агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удар РФ по Винницкой области

Ночью 30 октября российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Винницкой области. В результате попаданий повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома, транспортные средства.

Известно, что в результате удара РФ по Винницкой области погиб 7-летний ребенок.

Читайте также: Готовил удар по энергетике и Силам обороны: СБУ задержала агента ФСБ в Миргороде на Полтавщине. ФОТОрепортаж







