РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9837 посетителей онлайн
Новости Задержание корректировщиков Удары по энергетике
2 295 15

Задержана женщина, которая корректировала удары РФ по энергетике на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Винницкой области задержана российская агент, которая корректировала удары оккупантов по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Корректировкой ударов РФ занималась 46-летняя безработная, которую оккупанты завербовали, когда та искала легкие заработки в Telegram.

Женщина корректировала удары РФ по энергетике Винницкой области

Задачей женщины было проведение доразведки на нескольких энергогенерирующих объектах Винницкой области, обеспечивающих светом и теплом большую часть области.

Находясь возле потенциальных "целей", агент сфотографировала их, а снимки вместе с координатами отправила куратору от ФСБ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывший военный инструктор-иностранец работал на ФСБ и готовил теракты, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Задержание агентки

СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда та обходила территорию одного из энергообъектов для выяснения его технического состояния.

После удара РФ женщина должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия вражеских ударов.

СБУ сообщила агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удар РФ по Винницкой области

Ночью 30 октября российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Винницкой области. В результате попаданий повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома, транспортные средства.

Известно, что в результате удара РФ по Винницкой области погиб 7-летний ребенок.

Читайте также: Готовил удар по энергетике и Силам обороны: СБУ задержала агента ФСБ в Миргороде на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Женщина корректировала удары РФ по энергетике Винницкой области
Женщина корректировала удары РФ по энергетике Винницкой области
Женщина корректировала удары РФ по энергетике Винницкой области
Женщина корректировала удары РФ по энергетике Винницкой области

Автор: 

Винницкая область (1123) СБУ (20566) корректировщик (133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Отака собі жіночка - вбила семирічну дівчинку і рішила лишити людей світла
показать весь комментарий
31.10.2025 10:59 Ответить
+7
Потрібні показові рішення судів з довічним. За такє. Причому, строк відбувати на уранових копальнях. Натякнемо ще..
показать весь комментарий
31.10.2025 10:57 Ответить
+4
Який там шпигун ху...лостану, це звичайна дебільна українська шлюха, *********** гроші на крові своїх рідних та знайомих.
показать весь комментарий
31.10.2025 11:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібні показові рішення судів з довічним. За такє. Причому, строк відбувати на уранових копальнях. Натякнемо ще..
показать весь комментарий
31.10.2025 10:57 Ответить
Отака собі жіночка - вбила семирічну дівчинку і рішила лишити людей світла
показать весь комментарий
31.10.2025 10:59 Ответить
Який там шпигун ху...лостану, це звичайна дебільна українська шлюха, *********** гроші на крові своїх рідних та знайомих.
показать весь комментарий
31.10.2025 11:00 Ответить
Це подруга заввідділом Вінницької ОДА.
показать весь комментарий
31.10.2025 11:03 Ответить
Стефанчуки-зеленський із свириденко та умеровим, своєю бездіяльністю щодо внесення дієвих змін у законодавство України, упродовж 4 років, спонукають таке зкацаплене лайно і далі убивати Українців та руйнувати Україну!! Оманські на посадах, турбуються лише за вагнерівців, беркутню, ригоАНАЛІВ та їх помічників, а Українці, то таке…
Потікавші гончарука з шоблою та генпрокурори, цьому підтвердження!
Данилов, навіть сигналізував, кольором в ісподньому…
показать весь комментарий
31.10.2025 11:03 Ответить
гавно дєло шоб її не позбавили виборчого права. Вона стане у нагоді для влади на майбутніх виборах.
показать весь комментарий
31.10.2025 11:05 Ответить
Та какая женщина, не женщина она а мразь.
показать весь комментарий
31.10.2025 11:09 Ответить
Показово привселюдно стратити,щоб знали,на що йдуть.
Вона це свідомо робила,і вдповідати повинна по-дорослому.
І це ее просто«залишити без світла»,це вбивство.
Знайома сидить на інсуліні,хоче автомобільний холодильник купить на акумуляторі,а на скільки того акумулятора вистачить?А без інсуліну--смерть.А скільки таких ісулінозалежних?
показать весь комментарий
31.10.2025 11:10 Ответить
Она імєєт права чєловєка!!!
показать весь комментарий
31.10.2025 11:14 Ответить
Дрібноту ловлять а крупних не беруть
показать весь комментарий
31.10.2025 11:13 Ответить
Таких потвор в 2 Світову вішали
показать весь комментарий
31.10.2025 11:24 Ответить
Хіба то жінка? То заслана кацапами і нашими "хуже нє будєт" російськомовна кацапка-потвора.
показать весь комментарий
31.10.2025 11:40 Ответить
Їрмак рулить см..ртями українців, а ловлять дрібноту((
показать весь комментарий
31.10.2025 11:55 Ответить
Розстріляти таку паскуду нафіг її ще утримувати за гроші платників податків.
показать весь комментарий
31.10.2025 12:08 Ответить
Та хіба не можна зібрати всіх наркозалежних та на фортифікації?
Що за демократична херня під час війни?
показать весь комментарий
31.10.2025 12:18 Ответить
 
 