Семилетняя девочка погибла в результате удара РФ по Винницкой области

В результате российской атаки на Винницкую область погибла семилетняя девочка.

Об этом сообщила первая заместительница главы ОВА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданского населения – четверо взрослых и семилетняя девочка. Двое взрослых госпитализированы, их состояние – средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения и отказались от госпитализации.

Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, ее не удалось спасти...", - отметила она.

Подробности атаки РФ

В воздушном пространстве Винницкой области находилось 90 БПЛА и 23 крылатые ракеты.

"Имеем повреждения критической инфраструктуры и попадания в гражданскую инфраструктуру. Всего в регионе повреждены 23 жилых дома.

Один из них - двухэтажный, где проживало 21 человек. Он подвергся значительным разрушениям, поэтому сейчас семьи выселены", - рассказали в ОВА.

Удар РФ по Винницкой области

Ночью 30 октября российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Винницкой области. В результате попаданий повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома, транспортные средства.

