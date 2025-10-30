Семилетняя девочка погибла в результате удара РФ по Винницкой области
В результате российской атаки на Винницкую область погибла семилетняя девочка.
Об этом сообщила первая заместительница главы ОВА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданского населения – четверо взрослых и семилетняя девочка. Двое взрослых госпитализированы, их состояние – средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения и отказались от госпитализации.
Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, ее не удалось спасти...", - отметила она.
Подробности атаки РФ
В воздушном пространстве Винницкой области находилось 90 БПЛА и 23 крылатые ракеты.
"Имеем повреждения критической инфраструктуры и попадания в гражданскую инфраструктуру. Всего в регионе повреждены 23 жилых дома.
Один из них - двухэтажный, где проживало 21 человек. Он подвергся значительным разрушениям, поэтому сейчас семьи выселены", - рассказали в ОВА.
Удар РФ по Винницкой области
Ночью 30 октября российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Винницкой области. В результате попаданий повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома, транспортные средства.
