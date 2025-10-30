Семирічна дівчинка, поранена внаслідок удару РФ по Вінниччині, померла у лікарні
Внаслідок російської атаки на Вінниччину постраждала семирічна дівчинка. Пізніше вона померла у лікарні.
Про це повідомила перша заступниця глави ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільного населення – четверо дорослих і семирічна дівчинка. Двоє дорослих госпіталізовані, їхній стан – середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації.
Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати…", - зазначила вона.
Подробиці атаки РФ
У повітряному просторі Вінниччини перебувало 90 БПЛА та 23 крилаті ракети.
"Маємо ушкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну інфраструктуру. Загалом у регіоні пошкоджено 23 житлові будинки.
Один із них – двоповерховий, де проживала 21 особа. Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім’ї виселені", - розповіли в ОВА.
Удар РФ по Вінниччині
Вночі 30 жовтня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Вінницькій області. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.
зі своїм виводком 🤬
Щирі співчуття родині дівчинки ,
яку знищили кремлівські виродки !