РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9650 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание корректировщиков
562 3

Готовил удар по энергетике и Силам обороны: СБУ задержала агента ФСБ в Миргороде на Полтавщине. ФОТОрепортаж

На Полтавщине задержан российский агент, готовивший координаты для нового ракетного удара войск РФ по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

С помощью агента РФ надеялась ударить баллистикой по электроподстанциям, питающим город.

Также читайте: Малюк доложил Зеленскому о результатах дальнобойных ударов: Согласованы новые операции. ФОТОрепортаж

Также среди целей - дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск.

ФСБ завербовала местного разнорабочего через Телеграм для этого.

Агент РФ задержан в Миргороде. СБУ рассказала подробности

"По инструкции оккупантов агент искал по городу энергообъекты, а также здания, возле которых находился личный состав Сил обороны. Во время разведвылазок он обозначал расположение таких "целей" на гугл-картах и передавал куратору - сотруднику пограничного управления фсб по Псковской области", - говорится в сообщении.

СБУ заблаговременно разоблачила агента РФ и задержала его "на горячем", когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны.

Также читайте: По заказу ФСБ РФ занимались диверсиями на "Укрзалізниці": задержаны трое подростков и гражданин Молдовы. ФОТОрепортаж

Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности объектов, находившихся в зоне шпионской разведывательной активности.

У мужчины изъяли смартфон с доказательствами работы на оккупантов.

Агент РФ задержан в Миргороде. СБУ рассказала подробности
Агент РФ задержан в Миргороде. СБУ рассказала подробности
Агент РФ задержан в Миргороде. СБУ рассказала подробности
Агент РФ задержан в Миргороде. СБУ рассказала подробности
Агент РФ задержан в Миргороде. СБУ рассказала подробности
Агент РФ задержан в Миргороде. СБУ рассказала подробности

В данное время ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Миргород (63) СБУ (20498) корректировщик (126) Полтавская область (1280) Миргородский район (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всіх агентів і зрадників , які працюють на кацапстан ,
давно пора показово знищувати , так як це люті вороги
України та допомагають кацапам нас вбивати 😡
показать весь комментарий
09.10.2025 10:14 Ответить
Наведіть лад з тими телеграм каналами через них ворог вербує бидло але хтось уперто не хоче цього робити ,забудьте про рейтинги війна.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:17 Ответить
 
 