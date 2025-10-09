Готовил удар по энергетике и Силам обороны: СБУ задержала агента ФСБ в Миргороде на Полтавщине. ФОТОрепортаж
На Полтавщине задержан российский агент, готовивший координаты для нового ракетного удара войск РФ по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
С помощью агента РФ надеялась ударить баллистикой по электроподстанциям, питающим город.
Также среди целей - дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск.
ФСБ завербовала местного разнорабочего через Телеграм для этого.
"По инструкции оккупантов агент искал по городу энергообъекты, а также здания, возле которых находился личный состав Сил обороны. Во время разведвылазок он обозначал расположение таких "целей" на гугл-картах и передавал куратору - сотруднику пограничного управления фсб по Псковской области", - говорится в сообщении.
СБУ заблаговременно разоблачила агента РФ и задержала его "на горячем", когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны.
Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности объектов, находившихся в зоне шпионской разведывательной активности.
У мужчины изъяли смартфон с доказательствами работы на оккупантов.
В данное время ему сообщено о подозрении в государственной измене.
Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
давно пора показово знищувати , так як це люті вороги
України та допомагають кацапам нас вбивати 😡