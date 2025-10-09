Готовил удар по энергетике и Силам обороны: СБУ задержала агента ФСБ в Миргороде на Полтавщине. ФОТОрепортаж

На Полтавщине задержан российский агент, готовивший координаты для нового ракетного удара войск РФ по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода.

С помощью агента РФ надеялась ударить баллистикой по электроподстанциям, питающим город.

Также среди целей - дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск.

ФСБ завербовала местного разнорабочего через Телеграм для этого.

"По инструкции оккупантов агент искал по городу энергообъекты, а также здания, возле которых находился личный состав Сил обороны. Во время разведвылазок он обозначал расположение таких "целей" на гугл-картах и передавал куратору - сотруднику пограничного управления фсб по Псковской области", - говорится в сообщении.

СБУ заблаговременно разоблачила агента РФ и задержала его "на горячем", когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны.

Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности объектов, находившихся в зоне шпионской разведывательной активности.

У мужчины изъяли смартфон с доказательствами работы на оккупантов.













В данное время ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

